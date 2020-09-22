Covid-19: нарастающая тревога в Англии и недовольство в Мадриде

В Британии научные советники правительства призвали людей поменьше встречаться с другими семьями, предупредив о стремительном росте новых случаев, в Мадриде 850 тысяч жителей бедных районов должны сидеть дома, в Новой Зеландии сняли почти все коронавирусные ограничения. Последняя информация о пандемии коронавируса в мире — в нашем ежедневном обзоре.

По всему миру сейчас зарегистрирован 31 миллион случаев Covid-19, а число смертей от заболевания приближается к миллиону.

Британия: к народу обратились научные советники



Главный советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти, обычно не делающий громких заявлений, выступил с обращением к британской нации. К нему присоединился сэр Патрик Уолланс, главный научный советник.

Показав графики с растущей коронавирусной статистикой, Уитти сказал, что сейчас цифры удваиваются примерно каждые семь дней. Учитывая экспоненциальный рост, к середине октября в Британии может быть по 50 тысяч новых случаев в день, что приведет к более 200 смертям за сутки к середине ноября, предсказал ученый.

Уолланс добавил, что рост случаев наблюдается во всех возрастных группах, и это, подчеркнул он, не связано с тем, что тесты на коронавирус стали более доступны.

Также стало понятно, что вопреки предсказаниям вирус не стал более щадящим, чем был в апреле.

По словам Уолланса, вакцина от коронавируса может появиться в Британии в ограниченном объеме уже в конце года и будет доступна людям из групп повышенного риска.

Уитти призвал британцев чаще мыть руки, самоизолироваться при симптомах, а также — перестать видеться с членами других семей без серьезных причин, потому что именно так вирус распространяется сильнее всего.

В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон заявил, что вторая волна коронавируса пришла в Британию и что это было неизбежным.

По его словам, правительство делает все возможное, чтобы избежать введения тотального локдауна, однако ужесточение правил социального дистанцирования, вероятнее всего, потребуется.

Во вторник утром в Лондоне под председательством Джонсона пройдет заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra, на котором, как ожидается, будет согласован новый комплекс мер по сдерживанию эпидемии. За этим последует заявление Палаты общин.

В воскресенье в Британии зафиксировали 3899 новых случаев коронавируса. За последние дни эта цифра находится на уровне, который не наблюдался с мая. Число госпитализаций начинает медленно расти и власти беспокоятся, что это отразится и на смертности. В воскресенье число новых летальных исходов, связанных с коронавирусом, составило 18.

"Выборочный" локдаун в Мадриде



В столице Испании Мадриде в понедельник вступили в силу новые ограничительные меры, призванные сдержать шквал новых случаев Covid-19 и снова начавшийся рост числа летальных исходов.

В пятницу глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо объявила, что почти 850 тысяч жителей территории должны с понедельника оставаться дома и выходить только по крайней необходимости — например, на работу или к врачу.

Эти меры вызвали волну недовольства в столице: правительство обвиняют в "классовом подходе" и дискриминации против бедных районов.

В воскресенье на улицы 12 из 37 районов вышли сотни людей. Они протестовали против выборочного локдауна и требовали отставки Диас Аюсо, заявившей, что в нынешней эпидемиологической обстановке повинен, в частности, образ жизни иммигрантов.

"Нет никакой логики в том, что в богатых районах люди могут выходить и чем-то заниматься, а здесь, в Валлекасе, нет. Риск передачи инфекции такой же", — сказал один из протестующих агентству Рейтер. В Валлекасе — преимущественно рабочем районе на юге Мадрида — число заболевших среди самых высоких по городу. Его жители говорят о парализованной системе здравоохранения и своих страхах лишиться дохода.

Глава здравоохранения по Мадриду заявил СМИ, что если выборочный локдаун не сработает, закрыть придется весь город.

В Испании сейчас самое высокое число случаев заражения коронавирусом в Европе, и на Мадрид приходится треть из них.

Тем временем в крупных городах Нидерландов кафе, рестораны и бары могут принимать максимум 50 посетителей вместо 100, власти также сократили их часы работы. В Исландии, Дании и Франции на прошлой неделе также объявили об ограничительных мерах.

Чехия: министр здравоохранения уходит в ответ на критику



Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что уходит в отставку — его критиковали за стратегию борьбы с коронавирусом. Чехия сейчас на втором месте в Европе после Испании по скорости роста числа новых случаев. За последние две недели там зарегистрировано в среднем 193 заболевших на 100 тысяч жителей страны.

В преддверии лета в Чехии сняли почти все ограничительные меры, введенные во время первой волны Covid-19. Премьер-министр Андрей Бабиш поблагодарил Войтеха за работу, отметив, что тот мог остаться в истории страны как лучший министр здравоохранения, если бы ему не пришлось бросить всю энергию на борьбу с коронавирусом.

Новая Зеландия снимает почти все ограничения



Новая Зеландия, где за последние сутки не было зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19, полностью отменяет ограничения везде, кроме Окленда — самого густонаселенного города в стране.

В Окленде уровень готовности в среду снижается с 2,5 до 2 — теперь будут разрешены собрания людей до 100 человек. Если через две недели не будет новых случаев, то и Окленд сможет присоединиться к остальным регионам страны, сняв все ограничения.

В Новой Зеландии за все время пандемии было зарегистрировано лишь 25 смертей от Covid-19 на пятимиллионное население.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!