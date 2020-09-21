Близкие к Путину люди попали в секретные финансовые документы США из-за подозрительных транзакций

"Важные истории" получили доступ к документам FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эти документы оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.

По их данным, известные российские бизнесмены перечисляли миллионы долларов людям, близким к президенту России Владимиру Путину, а крупные российские компании, включая государственную, платили лицам, близким к руководству других стран. Некоторые родственники российских государственников, несмотря на призывы президента к "национализации элит", инвестировали средства в США.

Так, из утечек выяснилось, что виолончелист Сергей Ролдугин, имя которого стало широко известно в 2016 году после публикации "Панамского архива", был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях. На их счета поступали миллиарды долларов от российских госбанков, а также от крупнейших бизнесменов. В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес виолончелиста, которые не упоминались в "Панамском архиве".

В октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. В "Панамском архиве" Dulston не упоминается, но появляется в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в "Севергрупп" Алексея Мордашова.

В ходе расследования "Панамского архива" упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 миллионов долларов за консультационные услуги, а также заем в 6 миллионов долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время "простили" ему за вознаграждение в 1 доллар. В "Севергрупп" ситуацию не прокомментировали.

В этих же файлах упоминается имя советника президента Валентина Юмашева, который получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчетам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об "услугах" с 2006-го по 2008 год.

Какие именно дорогостоящие услуги мог оказывать Юмашев Усманову, неизвестно. Однако, как отмечал знакомый советника президента в разговоре с "Ведомостями", Юмашев работает лоббистом с 2000 года и воспринимается как человек, действующий в окружении Путина и по его согласованию. В пресс-службе президента РФ заявили, что не располагают информацией на этот счет, Юмашев и Усманов ситуацию также не прокомментировали.

Кроме того, выяснилось, что российский государственный экспортер военной техники и вооружений "Рособоронэкспорт", который входит в госкорпорацию "Ростех", платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику из окружения бывшего президента страны. В то же время Индонезия решила активнее покупать российские истребители Су и другую военную технику. Деньги индонезийскому посреднику "Рособоронэкспорт" перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

Крупным посредником по поставкам российской военной техники в Индонезию был бизнесмен китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, которого в Индонезии называют просто Суджито Нг. Местные журналисты обратили на него внимание после катастрофы, которая произошла с новым российским гражданским самолетом "Сухой Суперджет" в начале мая 2012 года. Выяснилось, что Суджито входил в окружение бывшего президента страны Сусило Бамбанга Юдойоно - кадрового военного, который раньше последовательно был министром энергетики и министром политики, права и безопасности.

Фирму Суджито Trimarga Rekatama в сообщении ТАСС называли индонезийским "агентом" по продаже гражданских "Суперджетов". При этом выяснилось, что фирма как минимум с 2008 года была посредником по поставкам в Индонезию запчастей, авиационных двигателей для многоцелевых истребителей Су-30 и продукции предприятий "Рособоронэкспорта" и "Ростеха". В 2011-2012 годах "Рособоронэкспорт" платил лично Суджито, и эти платежи вызвали вопросы у американского банка Bank of New York Mellon, который отметил их в своем отчете о подозрительных денежных переводах.

Так, 29 декабря 2011 года "Рособоронэкспорт" перевел Суджито больше 220 тысяч долларов по "дополнительным соглашениям" к договору 2005 года, суть которого не раскрывалась. Один из банков, через который проходили эти деньги - JP Morgan Chase, - тогда отменил эту транзакцию и вернул средства из-за "рисков", связанных с "Рособоронэкспортом". Но средства перенаправили через другой банк. А 24 января 2012 года "Рособоронэкспорт" заплатил Суджито Нг еще 51 тысячу долларов.

Примечательно, что, по данным файлов FinCEN, "Рособоронэкспорт" платил индонезийскому посреднику не через подконтрольные государству российские банки, как в случае многих контрактов с разными зарубежными компаниями, а через банк "Международный финансовый клуб". Этот банк крупного российского бизнесмена Михаила Прохорова известен тем, что его совладельцем является супруга гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. В "Ростехе" и "Рособоронэкспорте" не смогли объяснить, почему для перевода денег госкомпании использовался банк с участием супруги Чемезова. В "Международном финансовом клубе" уверяют, что таких клиентов, как госкомпания и Суджито Нг, у них не было.

Еще одним фигурантом оказалась одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний МТС. "Важные истории" обнаружили в отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN платежи МТС в адрес офшорной компании, близкой к сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. Родственники Эльдара Махмудова сколотили огромное состояние - больше 110 миллионов долларов - и стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира. Сам Махмудов был освобожден от должности министра нацбезопасности еще в октябре 2015 года во время большого уголовного расследования.

Друг и партнер сына бывшего министра нацбезопасности - предприниматель Аяз Керимов - владел и руководил офшорной компанией Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, которая, несмотря на почти полную безвестность, стала крупным игроком на рынке связи Азербайджана. Журналисты выяснили, что офшорной компанией распоряжался сын экс-министра нацбезопасности - Анар Махмудов, а ее бизнес достиг государственных масштабов: в 2015 году "дочка" этой офшорной компании (Cartburg Networks Corp) подписала в Баку соглашение с белорусским "Белтелекомом" на оказание услуг международной электросвязи. При торжественном подписании документа присутствовал тогдашний министр связи Азербайджана. С 20 ноября 2015 года компания МТС заплатила Caspian Telecommunication больше 5,3 миллиона долларов, а через несколько месяцев после этого Аяз Керимов стал обвиняемым по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах.

В МТС "Важным историям" сообщили, что у компании "нет и никогда не было бизнеса в Азербайджане". Платежи объяснили тем, что в декабре 2013 года МТС и Caspian Telecommunication "заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера МТС в России, Украине и Армении, а также на мобильные и фиксированные номера в Азербайджане".

Кроме того, в банках США обнаружились счета бывшего замглавы российской госкомпании "Военторг" Леонида Тейфа, который был арестован в США в декабре 2019 года. Тейфа и его жену Татьяну обвиняли в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов. По мнению следствия, во время работы в "Военторге" Тейф брал "откаты" с найденных им подрядчиков для Минобороны России.

На один из счетов, принадлежащих Татьяне Тейф, было перечислено почти 18 миллионов долларов, два из которых пришли из Гонконга: туда же было перечислено почти 400 тысяч долларов от компании из Гонконга Ringo Trading Limited. Тогда же, в конце 2012 года, Ringo Trading получила в сумме почти пять с половиной миллионов долларов от российской компании "Премьер Групп" по договору о транспортировке неназванных товаров. Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась одной из крупнейших преступных групп России, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях. Ее основателем считается арестованный в 2013 году Сергей Магин.

Во время обыска его квартиры следователи обнаружили список компаний из России и стран, в которые выводились деньги. "Премьер Групп" была указана в нем в привязке к Гонконгу. Созданное Магиным преступное сообщество вывело из России более 120 миллиардов рублей. Сам Магин и его подельники получили в качестве комиссий за незаконные операции более 600 миллионов рублей.

В одном из отчетов о подозрительных транзакциях упоминалась сингапурская компания RSC Trading Pte. Ltd, связанная с братом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сотрудник американского отделения Deutschen Bank заподозрил ее в отмывании денег, потому что 25 транзакций на сумму 17,6 миллиона долларов с участием RSC Trading "не имели никаких четких коммерческих целей". Однако платежи компании приводят к одной из самых влиятельных семей России.

При этом с ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы "Русская Аквакультура" (ранее известна как "Русское море"). В работе этой фирмы ранее принимал участие и Андрей Воробьев, а их отец Юрий Воробьев уже 12 лет занимает должность заместителя председателя Совета Федерации. Сейчас компания практически полностью принадлежит зятю Геннадия Тимченко, которого называют близким другом Владимира Путина.

Кроме того, Максим Воробьев владеет сингапурской компанией Amereus Group Pte. Ltd, через которую занимается инвестициями в России и других странах. Так, через Amereus Group Воробьев вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10 % компании. Liquidia занимается разработкой медицинских инструментов и аппаратов: сейчас работает над изобретением препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии и местной послеоперационной боли.

Еще один фигурант документов - бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе, который был одним из инициаторов строительства делового центра Москва-Сити и продолжал курировать его даже после увольнения с госслужбы в 2010 году. При этом для иностранных банков Орджоникидзе еще долго оставался "политически значимым лицом". Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную.

Миллион долларов "за консультации" Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью и осваивали Москва-Сити. В 2002-2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс "Коммерсанту", взять участки его "уговорил" Орджоникидзе.

В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан - за хищение миллионов долларов казахского "БТА банка" при строительстве в Москва-сити башни "Евразия".

Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров - Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка. В конце 2013-го - начале 2014 года связанная с Газпромбанком эмиратская фирма GPB Mineral Services и кипрская Antates Investments перевели чуть больше 6 миллионов долларов фирме TRP Management c Британских Виргинских островов, которая в свою очередь сбросила полтора миллиона на счет Русанова.

Платеж GPB Mineral в адрес TRP Management сопровождался пояснением о "грядущем сотрудничестве <...> в отношении будущих проектов в Африке и Латинской Америке". Но при этом было сказано, что документально это сотрудничество еще никак не оформлено, а контракт находился лишь в стадии обсуждения. Газпромбанк и Русанов не ответили на вопросы "Важных историй". В GPB Global Resources сообщили, что не могут комментировать подробности коммерческих операций и транзакции третьих лиц.

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