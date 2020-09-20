"Марш справедливости" в Минске: спецтехника в городе, интернет снова отключен

В воскресенье в Минске проходит очередная акция - "Марш справедливости" - в знак протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. В городе уже начались задержания.

Начало марша было назначено на 14 часов по местному времени, но уже за час до этого Минский метрополитен объявил о закрытии в центре шести станций метро - "в целях обеспечения безопасности пассажиров". После начала акции ведомство сообщило о закрытии еще одной станции.

Как передает местный портал Tut.by, в районе улицы Немига колонна прошла несколько метров, после чего подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в черной форме.

Сообщается, что люди идут небольшими группами по обеим сторонам проспекта Победителей в сторону стелы "Минск-город-герой". Силовики продолжают точечные задержания.

Брест.

Витебск.

Задержания в Гомеле.

Гродно.

Задержания в Минске.

Военные автомобили и автозаки, которые ехали по проспекту Победы в Минске.

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