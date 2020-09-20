Госсекретарь США провозгласил возвращение санкций ООН против Ирана

Майк Помпео объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Другие участники сделки считают требования США неправомочными.

США в одностороннем порядке провозгласили вновь вступившими в силу все санкции против Ирана, действовавшие до заключения так называемой "ядерной сделки" в 2015 году. По словам госсекретаря США Майка Помпео, санкции снова в силе начиная с субботы, 19 сентября, 20.00 по Вашингтону (воскресенье, 20 сентября, 04.00 мск).

С точки зрения Вашингтона, к этому моменту истек 30-дневный срок после того, как 19 августа президент США Дональд Трамп заявил о планах вернуть штрафные меры ООН против Тегерана. Тем самым вступил в силу механизм восстановления санкций, заложенный в резолюции 2231 Совбеза ООН, которая ратифицировала ядерную сделку с Ираном, согласованную в 2015 году.

В соответствии с этим пунктом, в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников может затребовать восстановление штрафных мер - и другие стороны не могут наложить вето на это требование. Однако США заявили о своем выходе из соглашения по иранской ядерной программе еще в 2018 году. В этой связи другие участники ядерной сделки - Германия, Франция, Великобритания, Россия, Китай полагают, что США не имеют правовой возможности требовать возобновления санкций ООН против Ирана.

Есть санкции или нет санкций?

Накануне, 19 сентября, страны "европейской тройки" - Германия, Франция и Великобритания отвергли требования США о возобновлении санкций как лишенные правовой основы. Большая часть членов Совбеза ООН поддерживает позицию "евротройки".

В свою очередь, Майк Помпео предупредил, что США примут меры против тех стран-участниц ядерной сделки с Ираном и членов ООН, которые откажутся соблюдать эти санкции. Какие именно меры могут быть приняты, пока не ясно, но Вашингтон, например, может отказать в доступе к финансовой системе и рынкам США.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!