Nexta после новых массовых задержаний выложил данные тысячи белорусских силовиков

Oппозиционный белорусский Telegram-канал NEXTA Live опубликовал личные данные более 1 000 силовиков после массовых задержаний на женском марше в Минске. "Неделю назад мы предупреждали о том, что произойдет, если каратели не остановятся. Обещание сдерживаем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что база сотрудников МВД стала доступна "благодаря кибер-партизанам". Канал обещает и дальше публиковать данные при продолжении задержаний. В списке содержатся ФИО сотрудников милиции, даты рождения, отделения МВД, в которых они служат, а также звания и должности, пишет "МБХ медиа".

Отдельно канал опубликовал подробные данные семи офицеров спецназа МВД "Алмаз", вплоть до указания домашних адресов. Организация Conflict Intelligence Team высказывала предположение, что бойцы этого подразделения могли стрелять по Александру Тарайковскому, который стал первой жертвой силового разгона протестов после президентских выборов в Белоруссии. "Добро пожаловать в круговую поруку. За преступления одного будут отвечать все, раз все молчат", - заявили в NEXTA.

Ранее Telegram-канал призвал силовиков увольняться из органов, чтобы "не принимать преступления режима на себя", и предупредил, что "спрятаться за балаклавами не получится". На канале отметили, что белорусский режим превращает силовые органы "в анонимные бандформирования", прямо приказывая "действовать за рамками закона, беспределить".

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", на субботнем женском марше были задержаны более 300 человек. Задержания проводили сотрудники ОМОНа и люди в оливковой форме без опознавательных знаков, которые называют себя милиционерами.

17 сентября российский журналист Юрий Дудь опубликовал на своем канале интервью с основателем Nexta Степаном Путило. Говоря о деанонимизации силовиков, Путило выразил мнение, что они "очень боятся открытия себя", "понимают, что неправы, поэтому удаляют странички из соцсетей или используют другие фото и имена, поэтому они в судах сидят в балаклавах и на серьезных щах дают показания".

Путило также рассказал, что после президентских выборов в Белоруссии вся его семья переехала в Польшу, а в адрес Nexta поступает "куча угроз, в том числе некоторые довольно реальные", например, взорвать офис, за деньги вывезти Путило к белорусской границе и передать властям, "10 биткоинов за то, чтобы оторвали яйца". "Я, по сути, сейчас не могу никуда выйти, из соображений безопасности, потому что сейчас очень горячий период", - сказал основатель Nexta.

По его словам, "надежные источники в КГБ" Белоруссии говорили, что "поступило прямое указание - или ликвидировать, но это не получится, или вывезти в сторону Белоруссии". Убежденность в том, что его не ликвидируют, Путило объяснил тем, что в этом случае получится международный скандал, а кроме того, его "негласно охраняют". Он отметил, что все факты получения угроз были доведены до сведения польских властей.

Ранее пресс-служба Светланы Тихановской, которую оппозиция считает избранным президентом Белоруссии, заявила о подготовке санкционного "списка Тарайковского" с именами чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в насилии над протестующими. Список планируется передать на Украину, в Турцию, Россию, страны Евросоюза и США.

Список создается при участии правозащитников и проекта "Черная книга Беларуси": он позиционируется как "база Минска и Минской области для видов, которым угрожает исчезновение: ОМОН, ГАИ, внутренние войска и прочие силовики, которые были задействованы в применении насилия в отношении мирных граждан".

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