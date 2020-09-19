Беларусь: массовые задержания на "Женском марше" в Минске

В Минске в субботу прошел очередной "Женский марш" - массовая демонстрация протеста против сфальсифицированных выборов с требованием отставки Александра Лукашенко.

Около двух тысяч женщин с бело-красно-белыми флагами, зонтами и воздушными шариками собрались у Комаровского рынка в центре столицы и двинулись маршем по улицам, скандируя лозунги и хлопая в ладоши.

Этот марш стал прелюдией к очередной массовой демонстрации протеста, которая ожидается в воскресенье.

Службы безопасности поначалу не приближались к участницам марша, однако как сообщают местные СМИ, в районе комплекса "Айсберг" силовики остановили колонну.

Хотя женщины пытались держаться за руки, неизвестные люди в зеленой форме и масках стали выхватывать их из колонны и уводить в автозаки.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, среди задержанных были журналистка Юлия Волчок и активистка белорусской оппозиции Нина Багинская.

73-летнюю Нину Багинскую посадили в автозак, но, как сообщает белорусский интернет-портал Tyt.By, ее высадили у Советского РУВД.

По данным белорусских правозащитников, в ходе протестов было задержано более 300 человек. Правозащитный центр "Весна" опубликовал обновляемый список задержанных, количество которых перевалило за 315.

Некоторые задержанные участницы марша рассказали, что их отпустили, потому что в автозаках для них уже не нашлось места.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская потребовала освободить задержанных, среди которых, по ее словам, есть несовершеннолетние девочки.

Она заявила в "Телеграме", что оппозиция готова назвать тех, кто исполняет преступные приказы. Силовикам "еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который они должны защищать", предупредила она.

"Сегодня в Минске происходит произвол. Прекрасных и смелых женщин, которые законно и мирно протестуют, массово и грубо задерживают люди без опознавательных знаков", - заявила Тихановская.

"Женские марши" проводятся в Минске по выходным уже несколько недель подряд в знак протеста против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко.

В субботу пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина сообщила в эфире телеканала "Дождь", что после 5 ноября, когда заканчивается нынешний президентский срок Лукашенко, координационный комитет оппозиции создаст переговорную группу для диалога со странами Запада.

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