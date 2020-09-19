Навальный рассказал о своем восстановлении: "Это уже ясная дорога, хотя и неблизкая"

Алексей Навальный выложил в Instagram новое фото из больницы и рассказал о своем восстановлении после отравления, назвав этот процесс "ясной дорогой, хотя и неблизкой".

На снимке оппозиционер самостоятельно спускается по лестнице. "Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идёт по лестнице, но зато он думает: "о, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", - написал Навальный.

Он отметил, что еще недавно не узнавал людей и не мог разговаривать. "Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принёс доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова", - рассказал политик.

Сейчас он еще не может обходиться без помощи: "телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион", однако врачи берлинской клиники "Шарите", по словам Навального сделали главное - превратили его из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать Высшей Формой Существа Современного Общества".

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