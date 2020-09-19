Делом о похищении Марии Колесниковой займется милиция

Следственный комитет избавился от заявления члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая она написала в связи с похищением.

Как сообщил Глеб Герман, пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико, СК передал заявление в МВД.

Член президиума КС и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Спустя несколько часов пропала связь с пресс-секретарем КС Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

9 сентября стало известно, что Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске в статусе подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

12 сентября сообщалось, что политика перевели из Минска в Жодино. 16 сентября ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием СМИ и интернета).

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