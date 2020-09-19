"Евротройка" отвергла предложение США возобновить санкции против Ирана

Германия, Франция и Великобритания отвергли требований США о возобновлении санкций ООН против Ирана. Госсекретарь США заявил о планах вернуть санкции.

Германия, Франция и Великобритания не считают правомерным требование США восстановить санкции ООН против Ирана. Об этом говорится в письме постоянных представителей стран "европейской тройки", адресованном Совету Безопасности ООН. О его содержании стало известно в пятницу, 18 сентября.

Как подчеркивается в письме, большая часть членов Совбеза поддерживает позицию "евротройки". Между тем Вашингтон намерен активировать механизм восстановления штрафных мер ООН в отношении Тегерана.

Помпео заявил о планах вернуть санкции

Режим санкций в отношении Ирана несомненно будет возобновлен, после чего "мир станет безопаснее", заявил госсекретарь США Майк Помпео 20 августа в эфире телеканала Fox News. "У иранцев не будет возможности приобретать российские средства ПВО, китайские танки и все, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке", - подчеркнул Помпео. Он также пригрозил санкциями России и Китаю, если они выступят против требований США.

Механизм восстановления санкций

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН, которая ратифицировала ядерную сделку с Ираном, согласованную в 2015 году. В соответствии с этим пунктом, в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников может затребовать восстановление штрафных мер - и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

Однако Соединенные Штаты заявили об одностороннем выходе из соглашения по иранской ядерной программе еще в 2018 году. В связи с этим Великобритания, Германия и Франция и другие полагают, что США более не считаются участником сделки и не имеют правовой возможности требовать возобновления санкций ООН против Тегерана. В Белом доме, напротив, убеждены, что формально Вашингтон имеет право воспользоваться этим механизмом, так как участвовал в подписании резолюции.

Ранее, в мае, США ввели санкции против главы МВД Ирана, а также против ряда лиц и организаций, связанных с иранскими правоохранительными органами.

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