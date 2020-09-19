В Хабаровске прошла уже 11-я субботняя акция в поддержку Фургала

Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора продолжаются уже третий месяц. Один из протестующих держал плакат: "Немцы выводят из комы Навального, а мы - Россию!"

В Хабаровске в субботу, 19 сентября, вновь, уже в 11-й раз, состоялась стихийная акция в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств. Митингующие традиционно собрались у здания правительства Хабаровского края и отправились шествием по главным улицам города.

Как сообщают местные СМИ, власти во время митинга устроили на площади аудиоконцерт классической музыки, посвященный 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена (Бетховен родился 16 декабря. - Ред.).

Акции протеста против несправедливого, по мнению оппозиции, смещения и ареста Фургала продолжаются уже третий месяц. Мэрия заявила, что активность митингующих снижается, оценив число участников субботней акции в 600 человек. Представители оппозиции согласились с тем, что митинги в поддержку Фургала становятся малочисленнее, но оценили число участников акции в 2- 3 тысячи человек.

Лозунги демонстрантов

По сообщениям корреспондентов, митингующие критиковали действия властей и правоохранительных органов, собирали подписи в поддержку Фургала, скандировали: "Мы не сдадимся!", "Я/мы - Фургал!" и "Нас будет больше!" Один из участников акции держал плакат со словами: "Немцы выводят из комы Навального, а мы - Россию!"

Участники акции также собрали несколько тысяч подписей с требованием отставки мэра Хабаровска Сергея Кравчука и написали обращение в ООН и Совет Европы.

Дело Фургала

О задержании Сергея Фургала стало известно в ночь на 9 июля. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя и убийство еще двух бизнесменов в 2004-2005 годах. Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, ст. 33 ч. 2 ст. 105 УК РФ).

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Басманный суд Москвы 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. 18 сентября суд, отклонив жалобу защиты, признал продление ареста экс-губернатора законным.

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