Погранкомитет Беларуси прокомментировал "закрытие границ" с Литвой и Польшей

Все меры на границе с Литвой, Польшей и Украиной предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении", — сообщил Антон Бычковский.

Он добавил, что пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности.

В Польше и Литве сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме.

Напомним, накануне, 17 сентября Александр Лукашенко заявил, что Беларусь вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой. Граница с Украиной будет усилена.

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