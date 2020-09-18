Власти восточных земель ФРГ хотят сохранить "Северный поток - 2"

Премьер-министры восточных земель Германии отклоняют отказ от "Северного потока - 2" как реакцию на отравление Алексея Навального и не считают это адекватным ответом на ситуацию.

Главы правительств восточных земель Германии считают необходимым продолжить реализацию газового проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила в пятницу, 18 сентября, газета Bild со ссылкой на совместную резолюцию премьер-министров, которая, как ожидается, будет принята в этот же день.

В резолюции сказано, что премьер-министры восточных земель отклоняют отказ от "Северного потока - 2" в качестве реакции на отравление Алексея Навального и не считают это адекватной реакцией на случившееся.

Премьеры требуют выяснить обстоятельства отравления Навального

Главы правительств восточных немецких земель требуют полного выяснения обстоятельств произошедшего с Навальным. Они отметили, что это не является "исключительно делом Германии".

На этой неделе газета Die Zeit сообщала, что ФРГ предложила США миллиардный выкуп за спасение "Северного потока - 2". Деньги должны быть выделены на строительство терминала для приема сжиженного газа из США.

Проект "Северный поток - 2" является расширением действующего газопровода "Северный поток", который соединяет Россию и Германию по Балтийскому морю. Многие европейские страны требуют закрыть проект как противоречащий энергетической безопасности ЕС, Германия активно поддерживает "Северный поток - 2", но после отравления Навального Берлин не исключает санкций против этого проекта.

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