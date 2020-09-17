Марии Колесниковой предъявили обвинение

Члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой предъявили обвинение, сообщил Следственный комитет.

Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

— Она содержится под стражей. Расследование продолжается, — сообщил СК.

Напомним, Марию Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Беларусь. Колесникову задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска как подозреваемую по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму в Жодино.

20 августа генпрокурор Беларуси, тогда это был Александр Конюк, заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Главное следственное управление центрального аппарата СК приняло к производству уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершения действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенных с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет.

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