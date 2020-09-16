Лукашенко объявил дату запуска БелАЭС

Стала известна дата запуска Белорусской АЭС. Александр Лукашенко объявил об этом 16 сентября на встрече с политическим активом. Объект откроют 7 ноября, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Готовится к запуску наша первая атомная станция. Приглашаю всех, думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей станции», — сказал Лукашенко.

Напомним, изначально первый энергоблок планировали запустить в 2016 году. Позже сроки передвигали на ноябрь 2018 года. После инцидента с корпусом реактора для первого энергоблока запуск блока перенесли на 2019-й, а позже на 2020-й, а второго — на 2021-й.

6 мая на Белорусскую АЭС прибыло ядерное топливо для первого энергоблока. 7 августа на первом блоке БелАЭС началась загрузка ядерного топлива.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». На строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов.

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