"Одна капля может убить": в шведской лаборатории рассказали, как нашли "Новичок" в крови Навального

Глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности Шведского института оборонных исследований (FOI), где проводился анализ проб оппозиционера Алексея Навального, Оса Скотт, заявила, что образцы его крови "однозначно" содержали следы нервно-паралитического газа из группы "Новичок".

Шведский институт оборонных исследований находится в подчинении Минобороны королевства. На объекте FOI в Умео находится единственная в Швеции лаборатория, специализирующаяся на анализе возможного применения химического оружия. Эксперты института участвовали в расследовании фактов применения химического оружия в пригороде Дамаска Гуте в 2013 году и смогли подтвердить, что там использовался фосфорорганический отравляющий химагент зарин, отмечает DW.

Шведская лаборатория была подключена к изучению образов биоматериалов Навального по просьбе правительства Германии, которое ранее объявило, что Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене установил отравление российского политика боевым веществом класса "Новичок". Помимо Швеции, данные перепроверила специализированная лаборатория во Франции и также подтвердила выводы экспертов бундесвера.

Оса Скотт отметила, что отбор проб Навального, их транспортировка и анализ проводились в соответствии с очень строгими механизмами при поддержании непрерывности цепочки испытаний и в соответствии с теми процедурами, которые предписываются международной аккредитацией лабораторий FOI. Непрерывность цепочки важна, чтобы на качество проб не могли повлиять никакие внешние качества, подчеркивается на сайте FOI.

"Наш анализ подтверждает предыдущие результаты Германии. Образцы крови, взятые у Алексея Навального, однозначно содержали нервно-паралитический газ из группы "Новичок"", - заявила Скотт.

В FOI пояснили, что нервно-паралитический газ реагирует с белками в крови человека, подвергшегося его воздействию, и связывается с ними, что и делает вещество таким токсичным. Извлекая белки из крови и затем разделяя белок на более короткие аминокислотные последовательности, можно использовать специальный метод LC-MS/MS для анализа закономерностей именно в той части белка, с которой связан нервно-паралитический газ.

"Разные нервно-паралитические газы вызывают разные паттерны. Основываясь на структуре белка в образце крови, можно точно определить, воздействию какого нервно-паралитического газа подвергся человек", - поясняется в сообщении института.

В разговоре с Der Spiegel Оса Скотт отметила, что нервно-паралитические яды группы "Новичок" "чрезвычайно токсичны": "Одна капля может убить". Более точных сведений о найденном в крови Навального варианте "Новичка" эксперт не предоставила.

Ранее Spiegel со ссылкой на главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля сообщил, что при отравлении Алексея Навального использовалась более сильная форма вещества. Газета Die Zeit писала, что, согласно выводам специалистов бундесвера, эта новейшая модификация "Новичка" еще более опасна и смертоносна: оппозиционер должен был умереть еще на борту самолета. Сам факт использования такого двухкомпонентного яда говорит о том, что операцию по отравлению политика могли провести только спецслужбы, резюмировало издание.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что РФ уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая "Новичок", в соответствии с протоколами и регламентацией ОЗХО. "Поэтому говорить о том, что на территории России имеется производство или старые запасы боевых отравляющих веществ, это, конечно, дезинформация", - сказал он. Нарышкин также назвал "фактом", что на момент вылета из России в Германию в организме Навального "каких-либо токсичных отправляющих веществ не содержалось", в связи с чем у Москвы, "конечно, много вопросов к немецкой стороне".

15 сентября Алексей Навальный выложил первое после отравления селфи с семьей из больницы и рассказал о своем состоянии, начав свой пост традиционным вступлением "Привет, это Навальный". Он сообщил, что пока не обходится без помощи, но уже может дышать самостоятельно. "Удивительный, недооцененный многими процесс". После восстановления политик намерен вернуться в Россию и продолжить свою деятельность.

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