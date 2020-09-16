Израиль нанес ракетные удары по целям в секторе Газа

Бомбардировка произошла вскоре после подписания исторических соглашений с ОАЭ и Бахрейном. По всей видимости, речь идет об ударах возмездия за обстрел Израиля с территории сектора Газа.

Вскоре после подписания исторических договоров о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном Израиль нанес ракетные удары по целям в секторе Газа. Бомбардировке рано утром в среду, 16 сентября, подверглись несколько населенных пунктов в прибрежном регионе, сообщили источники в палестинских силовых структурах.

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Речь, по всей видимости, идет об ударах возмездия за обстрел с территории сектора Газа минувшим вечером, в результате которого в Израиле были ранены не менее двух человек. Информации о жертвах израильской бомбардировки пока нет. В Израиле в целом ряде населенных пунктов на границе с сектором Газа перед рассветом зазвучали сирены воздушной тревоги. Несколькими часами ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя соглашения с ОАЭ и Бахрейном, сказал, что они являются сигналом "рассвета мира" на Ближнем Востоке.

Палестинцы гневно критикуют эти договоры. Глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас заявил, что без прекращения израильской оккупации палестинских территорий мира не будет. Палестинцы опасаются, что в арабском мире ослабевает поддержка их стремления к созданию независимого государства. 15 сентября сотни людей на палестинских территориях вышли на демонстрации против соглашений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

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