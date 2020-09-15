Зеленский допустил скорый саммит лидеров стран "нормандской четверки"

Первый в 2020-м саммит лидеров стран "нормандской четверки" может пройти после встречи советников, заявил президент Украины. Он назвал основным вопросом вероятного саммита сохранение режима прекращения огня.

Владимир Зеленский допускает скорую встречу лидеров Германии, Франции, России и Украины в "нормандском формате". "Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров", - заявил украинский президент на совместной с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене во вторник, 15 сентября.

По словам Зеленского, все четверо лидеров "подтвердили готовность" к встрече. При этом неназванный собеседник "Интерфакса" считает, что о сроках проведения саммита говорить преждевременно, а предпосылки для такой встречи отсутствуют.

Сохранение режима прекращения огня на линии разграничения в Донбассе должно стать ключевым вопросом саммита, подчеркнул президент Украины. Официальный Киев не верит в отсутствие провокаций, добавил он.

Лидеры ФРГ, Франции, России и Украины в последний раз встречались в рамках "нормандского формата" в декабре 2019 года в Париже. На основании решений парижского саммита Киев и самопровозглашенные "республики" Донбасса несколько раз обменялись пленными. По оценке ООН, с начала конфликта на востоке Украины весной 2014 года погибли свыше 13 тысяч человек.

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