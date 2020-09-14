Встреча Путина и Лукашенко: Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов

Россия предоставит Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов США, сообщил Владимир Путин по итогам встречи с Александром Лукашенко в Сочи, передает DW.

Дальнейшие детали прорабатывают министерства финансов, указал он. Российский президент также указал, что белорусы должны разобраться в ситуации в стране сами и без давления извне. В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку после президентских выборов.

Путин: "Мы рассматриваем Беларусь, как ближайшего союзника. Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране.

Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Знаем о предложении начать работу по конституции Беларуси, считаю это логичным и своевременным. У меня есть определенные предложения, нужны дополнительные усилия, чтобы устранить имеющиеся проблемы.

Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов и мы это исполним", - сообщает TUT.BY в своем телеграмм-канале.

Лукашенко: "Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Я вас подробно проинформирую о том, что происходит у нас в Беларуси, точнее в Минске. Главное — это не переходить красную черту, пока никто эти линии не нарушал.

Уроки надо извлекать из всех событий и мы этот урок выдержали. Вы показали, что белорусские границы — это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием".

Путин: "Что касается военной составляющей, вы правы, у нас есть план и он будет реализован. Мы и с коронавирусом вместе поборемся и преодолеем все проблемы в экономике".

Лукашенко о событиях в Минске

"Главное (я это постоянно говорю) — не переходить черту. Есть красная линия, вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это белорусам. Но тем не менее есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить".

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