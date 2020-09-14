Тихановская обратилась к Путину перед его встречей с Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к Путину в преддверии его встречи с Александром Лукашенко.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что беларусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларусским народом". Текст заявления опубликован в Telegram-канале пресс-службы Тихановской "Пул первой".

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