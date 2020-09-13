"Марш героев" в Беларуси: жесткие задержания, военная техника, знаки солидарности от преподавателей, обращение Тихановской

Уже больше месяца в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов и насилия в отношения мирных граждан. Delfi следит за событиями.

Против протестующих в Бресте использовали водометы.

Противостояние жителей и силовых структур.

Жесткие задержания в Витебске.

Жодино. Майор милиции после словесной перепалки ударил женщину в лицо.

Десятки тысяч людей в колонне.

Автозаки направляются в элитный поселок Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко, а также живут высокопоставленные чиновники.

Минск.

А так жители других городов Беларуси протестуют против действующей власти.

Колонны протестующих в Минске.

Также сообщают об ухудшении качества связи в Беларуси. Комментарий сотового оператора.

Задержания у ТЦ Галерея в Минске.

Жесткие разгоны немногочисленных групп протестующих.

МВД Беларуси заявил, что в субботу в Минске на протестную акцию в районе площади Свободы собралось около 100 человек. "Некоторые участники активно оказывали неповиновение законным требованиям сотрудников милиции о прекращении противоправных действий: хватали за форму, срывали медицинские маски, препятствовали движению служебного транспорта", — отмечают в МВД.

Колонна БТР, направлявшаяся в сторону Минска.

Преподаватели филфака БГУ записали видеообращение в поддержку студентов, сообщает TUT.BY

"Сегодня невозможно оставаться нейтральными к происходящему. Если мы будем бояться и молчать, то мы потеряем право входить в аудиторию к нашим студентам. Мы не сможем смотреть в глаза нашим детям. И у нашей страны не будет будущего".

В субботу Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором поддержала протестующих и назвала всех белорусов героями.

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