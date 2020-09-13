На очередной акции "желтых жилетов" в Париже задержаны свыше 250 человек

Протесты "желтых жилетов" на площади Ваграм в Париже собрали около 1000 человек и вылились в столкновения с полицией. У ряда демонстрантов конфискованы ножи и молотки. В Тулузе акцию запретили из-за COVID-19.

Полиция задержала 256 человек в ходе первой за несколько недель акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже. По сведениям радиостанции France Info, демонстрация на площади Ваграм собрала в субботу, 12 сентября, около тысячи человек, что оказалось гораздо меньше ожидаемого.

Акция вылилась в столкновения между демонстрантами и силами безопасности. Местные СМИ сообщали о поджогах мусорных ящиков. От огня также пострадал как минимум один легковой автомобиль. Полиция конфисковала у собравшихся потенциально опасные предметы, включая молотки, рейки, ножи и лук для стрельбы.

В Тулузе на юге страны власти не разрешили аналогичную демонстрацию. Запрет вызван усилившимся распространением коронавируса SARS-CoV-2 и тем, что на массовых мероприятиях невозможно соблюдать установленные меры по противодействию инфекции.

Движение "желтых жилетов"

Протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с ноября 2018 года. Почти с самого начала они сопровождались столкновениями с полицией, актами насилия и вандализма.

Изначально митингующие выступали против введения налога, который мог привести к подорожанию бензина, и требовали повышения минимальной зарплаты. После того как правительство утвердило мораторий на повышение топливного налога и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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