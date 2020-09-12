Координационный совет белорусской оппозиции продолжит работу без президиума, члены которого арестованы или выдворены

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции, почти все члены президиума которого находятся под арестом или вынуждены были покинуть Белоруссию, продолжит работу без президиума, говорится на сайте КС. Согласно изменениям в регламенте, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, они принимаются основным составом Совета простым большинством голосов.

При этом сам состав президиума остался прежним. Также сохраняются приоритеты работы КС: прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности, освобождение политических заключенных и проведение новых честных выборов президента. КС также намерен в ближайшее время запустить новые инициативы, которые помогут "сделать поддержку белорусов видимой".

Напомним, в президиум Координационного совета вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, координатор штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, бывший гендиректор Купаловского театра Павел Латушко, медиатор Лилия Власова, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский и юрист Максим Знак.

На свободе в Белоруссии остается только Светлана Алексиевич. Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по уголовному делу о "публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя" Белоруссии. Оба проходят по нему в качестве подозреваемых.

Колесникову похитили 7 сентября и пытались насильственно вывезти на Украину, но на границе она оказала сопротивление порвала свой паспорт. Ее местонахождение оставалось неизвестным в течение двух суток, позже выяснилось, что она находится в СИЗО N1 Минска. В субботу выяснилось, что ее по неизвестным причинам перевели из СИЗО в следственную тюрьму "Жодино".

Лилия Власова отбывает административный арест за участие в несанкционированном митинге. Также на нее заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Сергей Дылевский также находится под административным арестом. Ольгу Ковалькову, которая отбыла 10 суток ареста и получила еще 15 суток, из СИЗО вывезли на белорусско-польскую границу. Павел Латушко тоже находится в Польше. В погранкомитете Белоруссии сообщали, что его вывез посол Польши в Белоруссии Артур Михальский на автомобиле дипмиссии.

Светлану Алексиевич в конце августа вызвали в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Допрос длился около 40 минут. Писательница отказалась свидетельствовать против себя.

9 сентября Алексиевич сообщила, что к ней в квартиру пытаются попасть неизвестные, донимая ее звонками в дверь. В связи с этим она созвала к себе журналистов, а затем в ее квартире собрались послы стран ЕС. Писательница подчеркнула, что не собирается добровольно покидать страну.

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