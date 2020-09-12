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В России девятый день подряд отмечается больше 5 тысяч случаев COVID-19 в сутки
В России за последние сутки в России выявлено 5488 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 119 человек скончались, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране выявлено 1 057 362 заболевших и 18 484 умерших. Из больниц за сутки выписано 5428 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 873 535.
Šaltinis: NEWSru.com