В Минске проходит Женский марш

naviny.by

Foto: Itar-Tass / Scanpix

На площади Свободы в Минске стартовал ставший уже традиционным по субботам Женский марш протеста.

Стали поступать сообщения о задержаниях участниц марша людьми в балаклавах. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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