Стали поступать сообщения о задержаниях участниц марша людьми в балаклавах.
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На площади Свободы в Минске стартовал ставший уже традиционным по субботам Женский марш протеста.
Стали поступать сообщения о задержаниях участниц марша людьми в балаклавах.
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