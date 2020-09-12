Полиция применила слезоточивый газ против беженцев лагеря Мориа

Мигранты на острове Лесбос пытались прорвать оцепление на дороге, ведущей к крупнейшему городу острова - Митилини, а также забросали полицию камнями.

Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов из фактически уничтоженного пожаром лагеря ЕС Мориа на греческом острове Лесбос. До этого протестующие забросали полицейских камнями, сообщил в субботу, 12 сентября, фотожурналист агентства AFP. Мигранты также пытались прорвать оцепление на дороге, ведущей к крупнейшему городу острова - Митилини, передало агентство Reuters.

Многие собравшиеся скандировали "Свободу", "Нет - лагерю", в то время как бульдозеры расчищали площадку, чтобы там можно было установить палатки. Как сообщило Reuters, некоторые беженцы держали в руках листы бумаги с надписями: "Мы не хотим снова попасть в такой же ад, как Мориа", - а также призывы к канцлеру ФРГ о помощи: "Вы слышите нас, госпожа Меркель?"

Тысячи мигрантов на Лесбосе уже четвертый день остаются без крова. Они живут под открытым небом и вынуждены ночевать на обочинах дорог либо в полях недалеко от бывшего лагеря. В эфире греческих телеканалов были показаны палатки, разбитые на кладбище.

Лагерь беженцев практически сгорел дотла

В ночь на 9 сентября пожар практически полностью уничтожил Мориа - крупнейший в ЕС лагерь для беженцев. В нем проживали порядка 12 600 человек, хотя рассчитан он всего на 2800. Пожару предшествовали беспорядки среди мигрантов в связи с тем, что на прошлой неделе объект закрыли на карантин после первого обнаруженного там случая инфицирования коронавирусом.

Общественные организации Германии требуют оказать немедленную помощь

Тем временем в Германии организация помощи беженцам Pro Asyl и другие общественные и благотворительные объединения обратились с открытым письмом к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, призвав оказать срочную поддержку людям из Мориа. "Необходим совместный европейский план спасения, экстренная эвакуация беженцев и принятие этих людей в Германию и другие европейские страны, причем сейчас", - говорилось в послании, опубликованном 11 сентября.

Общественные организации раскритиковали европейскую миграционную политику, отметив, что "позорное состояние лагеря и катастрофический пожар" - ее непосредственный результат. По словам представителей организаций, к помощи беженцам следует привлечь Федеральное ведомство защиты населения при катастрофах. "Драматическое обострение ситуации на острове Лесбос показало, что ищущие защиты должны быть немедленно эвакуированы с греческого острова", - подчеркивалось в письме.

Немецкие города готовы принять мигрантов

Обер-бургомистры десяти германских городов в совместном письме Меркель и министру внутренних дел страны Хорсту Зеехоферу (Horst Seehofer, ХСС) выразили готовность принять мигрантов и беженцев.

"Тринадцать тысяч человек, которые вынуждены были там проживать, потеряли последнее пристанище. Кроме того, как опасаются многие, среди них есть инфицированные вирусом SARS-CoV-2", - указывалось в послании, авторы которого просили Меркель и Зеехофера поспособствовать размещению беженцев и тем самым внести "гуманитарный вклад" в судьбы тех, кто "ищет защиты в Европе".

"Мы готовы принять людей из Мории, чтобы смягчить гуманитарную катастрофу", - написали, в частности, обер-бургомистры Ганновера, Потсдама, Фрайбурга, Дюссельдорфа и Кельна.

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