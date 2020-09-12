Китай ввел запрет на импорт свинины из ФРГ

Запрет КНР на ввоз свинины из Германии связан с выявлением в Бранденбурге африканской чумы свиней.

Китай ввел запрет на импорт свинины из Германии. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщило главное таможенное управление КНР.

Как уточняет агентство dpa, запрет введен через два дня после того, как в земле Бранденбург, близ границы с Польшей, был выявлен первый случай африканской чумы свиней (АЧС). Вирус подтвержден у мертвого животного.

В министерстве продовольствия и сельского хозяйства ФРГ отметили, что соответствующее уведомление китайской стороны им пока не поступило.

Китай - крупнейший импортер свинины из Германии. В связи с тем, что КНР сама с конца 2018 года активно борется с АЧС, китайские власти вынуждены принимать жесткие меры в этой области. Свыше 100 млн свиней в Китае в 2019 году погибли или были забиты.

Африканская чума свиней - высокозаразная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и изменениями во внутренних органах животных. Для человека она опасности не представляет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!