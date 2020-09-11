Путин извинился перед президентом Сербии за пост Марии Захаровой

Президент России Владимир Путин извинился перед сербским лидером Александром Вучичем за пост в "Фейсбуке", в котором официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила Вучича на встрече в Белом доме с героиней фильма "Основной инстинкт".

Пост вызвал негодование в Белграде, и его осудил лично Вучич. Обозреватели отмечают, что по крайней мере часть возмущения могла быть связана с тем, что в сербском переводе картина называется "Низкие страсти".

Об извинениях российского лидера рассказал сам Вучич в эфире национального телевидения, а пресс-секретарь Путина подтвердил эту информацию агентству "РИА Новости".

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Вучич сказал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже принес ему свои извинения.

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали это оба", — цитирует сербского лидера "РИА Новости".

"При том, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент", — добавил сербский президент.

Что произошло?

На прошлой неделе лидеры Сербии и Косово посетили Вашингтон, где подписали двусторонние договоры с США.

Белый дом хотел представить соглашение как историческую сделку между Белградом и Приштиной, но его реальные последствия неочевидны, за исключением создания возможностей для экономического сближения.

Вскоре после этого Захарова опубликовала фото встречи Вучича с Трампом и кадр из "Основного инстинкта", сопроводив его подписью: "Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте".

После возмущения в Белграде она дополнила пост разъяснением, что объектом шутки были американские дипломаты, а не сербский лидер.

Официальный Белград совмещает курс на евроинтеграцию с хорошим отношениями с Россией.

"Путин отлично понимает проблемы Сербии, не зря он мне дал орден Александра Невского. Я не прорусский, не проамериканский и так далее, я просербский", — цитирует Вучича ТАСС.

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