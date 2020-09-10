ЕС "глубоко озабочен" планами правительства Великобритании в одностороннем порядке внести изменения в договор о "Брекзите". Об этом в среду, 9 сентября, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, намерение нарушить соглашение противоречат международному праву и подрывают доверие к Лондону.
"Договоры должны соблюдаться", - написала фон дер Ляйен в Twitter. Этот принцип является "основой" для будущих отношений, диалог по вопросу о которых сейчас ведется Лондоном и Брюсселем.
Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020
Федеральное правительство Германии также настаивает на том, чтобы Великобритания соблюдала соглашение в полном объеме, включая ту его часть, которая касается Ирландии и Северной Ирландии. "Соглашение о выходе является обязательным (для исполнения. - Ред.)", - отметила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz).
Лондон готовит законопроект о внутреннем рынке
Британское правительство на фоне затянувшихся переговоров об экономических отношениях Европейского Союза и Великобритании после "Брекзита" подготовило законопроект о внутреннем рынке. Документ содержит изменения, которые предполагается внести в соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Суть спорного законопроекта заключается в том, что Северной Ирландии и по завершении переходного периода в конце года будет гарантирован "неограниченный доступ" к британскому внутреннему рынку, это же касается неограниченного обмена товарами.
Диалог Евросоюза и Великобритании об отношениях после "Брекзита" возобновился в середине августа после короткой летней паузы. Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье 19 августа констатировал, что "с соглашением или без него" перемены неизбежны, и предприятиям и гражданам следует готовиться к ним. Очередной раунд торговых переговоров с ЕС прошел в Лондоне 8 сентября.
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