Госсекретарь США: Власти РФ могли приказать отравить Навального

Попытка отравления Алексея Навального могла быть организована "высокопоставленными членами российского правительства", заявил Майк Помпео. Вашингтон готовит ответные действия.

Попытка отравления Алексея Навального могла быть организована "высокопоставленными членами российского правительства", заявил госсекретарь США Майк Помпео вечером в среду, 9 сентября, выступая в радиошоу Бена Шапиро.

По словам Помпео, "люди по всему миру принимают такие действия за то, чем они являются. И когда они видят попытку отравления диссидента, то они осознают, что существует высокий шанс, что это действительно исходило от высокопоставленных российских чиновников". "Я думаю, что в этом нет ничего хорошего для русского народа", - подчеркнул госсекретарь.

Он отметил, что Вашингтон изучит возможности ответных действий в связи с произошедшим. "Мы проведем оценку, чтобы убедиться, что мы сделаем именно то, что надо, чтобы снизить риск повторения подобных вещей", - сказал Помпео.

Трамп ждет доказательств отравления

Между тем, 4 сентября Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона пока нет доказательств того, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен. Тем не менее у США нет причин сомневаться в выводах правительства ФРГ о том, что Навального отравили нервно-паралитическим агентом, уточнил американский президент. "Меня бы очень разгневало, если это действительно так", - добавил он.

Ранее, 21 августа, советник президента США по нацбезопасности Роберт О' Брайен заявил, что если к резкому ухудшению состояния Навального причастны российские власти, то это может повлиять на дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находился в коме 19 дней. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального.

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