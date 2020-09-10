Улицкая - Алексиевич: "Белоруссия переживает то, что придется пережить России"

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич опубликовала обращение к русской интеллигенции, с вопросом: почему вы молчите в связи с массовыми протестами в Беларуси и насилием в отношении демонстрантов? Писатель Людмила Улицкая в интервью Русской службе Би-би-си ответила Алексиевич.

Светлана Алексиевич - единственный член президиума Координационного совета оппозиции, которая находится на свободе и не покинула страну. В ее квартире находятся дипломаты европейских государств. Они решили дежурить там днем и ночью, сказал DW дипломат одной из стран ЕС. Утром стало известно, что какие-то люди пытались войти в квартиру Алексиевич.

"Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ? Мы все еще ваши братья", - говорится в обращении Алексиевич.

Журналист Русской службы Би-би-си Олег Антоненко попросил прокомментировать обращение одну из самых известных русских писательниц Людмилу Улицкую. Свои ответы она прислала по электронной почте.

Би-би-си: Что бы вы ответили Светлане Алексиевич, которая обращается к русской интеллигенции, если считать, что это вопрос вам?

Людмила Улицкая: Письмо Светлане Алексиевич я написала. И написала в нем, что нам показывают модель нашего близкого будущего. Вот это письмо.

"Дорогая Светлана! Белоруссия сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России. Для всех нас события последних недель в Белоруссии - модель нашего скорого будущего. Причем модель хорошая.

Спокойный и, как нам казалось всегда, довольно инертный народ оказался более чутким к зловещим аппетитам власти в лице бездарного диктатора и высказался самым достойным образом, собравшись многотысячной демонстрацией на площади перед резиденцией правителя для выражения своего мнения. Мирной демонстрацией, без битья витрин и поджога автомобилей.

В основе этого протеста, как мне представляется, лежит чувство собственного достоинства людей, которые не хотят больше мириться с властью очумевшего от неограниченной власти недалекого, малообразованного человека.

Ни одной минуты своей жизни мне не нравилась власть. Никакая - ни сталинская, ни послесталинская, ни весь хоровод последующих наших лидеров, ни власть послесоветская, путинская.

Но опыт жизни советского человека, прожившего большую часть своей жизнью под барабанный бой бесстыжей пропаганды, дал мне хороший иммунитет. Я не один раз говорила - да, мы сегодня живем просто в "золотом веке", если сравнить нашу жизнь с жизнью наших родителей и дедов. Рухнул железный занавес, открылись границы, информация о жизни мира, всегда скрываемся в советское время, хлынула потоком, и всякий, желающий ее получить, просто нажимает кнопку в своем компьютере. И аресты аккуратные, точечные, без сталинского размаха...

События в Белоруссии разрушили мою идиллическую картину жизни: стало очевидно, как власть выпускает зубы, когда чувствует угрозу своему бессрочному и беззаконному существованию.

Как это ни удивительно, белорусские граждане оказались более чувствительны к аморальности и бесстыдству власти, и чувство собственного достоинства перевесило инерцию, страх и ту социальную лень, в которой по большей части живет все постсоветское пространство.

Все мы - говорю о моих друзьях, единомышленниках, которых немало - с величайшим напряжением следим за всеми новостями, которые поступают сейчас из Белоруссии. Знаем и про аресты, и про появление новых замечательных лидеров, и понимаем, что в вашей стране произошло событие, которое завтра может произойти и в России.

Я шлю тебе сердечный привет, желаю здоровья и сил, желаю тебе жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти. И себе, дорогая моя, желаю того же.

Обнимаю, Люся Улицкая".

Би-би-си: Говоря о предстоящем визите в Москву президента Лукашенко и угрозе белорусскому суверенитету, Алексиевич сказала, что "Россия может приобрести территорию, но потеряет народ, потеряет своих братьев… Ведь белорусы всегда считали русских своими братьями. Но если будет такая российская политика, то, как поется в украинской песне, мы уже не братья". Может ли так произойти?

Л.У.: Это вполне возможная версия близкого будущего.

Би-би-си: Вы, как и Алексиевич, были членом координационного совета оппозиции, только в России, а не в Беларуси. И там, и там протесты и образование совета были реакцией на фальсификации на выборах. Но, по сути, это была реакция в России на возвращение в кресло президента Владимира Путина (который по сути никуда и не уходил), а в Беларуси - на нежелание уходить Лукашенко. Чему ваш опыт работы в совете может быть полезен для Светланы Алексиевич и других членов совета? Какие ошибки российских коллег им повторять не следует?

Л.У.: Возникло такое ощущение, что любая оппозиционная деятельность совершенно бессмысленна. Идея диалога общества и власти полностью отвергается властью.

Российская оппозиция никогда не смогла объединиться, ее отдельные представители не смогли договориться между собой, и эта ситуация для России совершенно не нова - то же самое происходило и во Временном правительстве в 1917 году, в результате его власть взяли те, кому договариваться не было нужды - самые беспринципные и самые жестокие.

В данном случае обмен опытом не представляется мне продуктивным.

Протест на Немиге

Тем временем в Минске в среду снова задерживали участников акции протеста после того, как власти взяли под стражу членов президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака. Как и накануне, задерживали женщин, хотя на протяжении долгого времени женские акции протеста в Беларуси не разгоняли.

Так задерживали на Немиге женщин, которые пришли на акцию в поддержку Марии Колесниковой. Фото: Ольга Шукайло, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/NmXVBAWI18 — TUT.BY (@tutby) September 9, 2020

Несколько участниц акции протеста были задержаны на улице Немига. Протестующие после начала задержаний встали в сцепку и начали скандировать "Позор!" и "Бандиты!" Правозащитники сообщили о задержании не менее восьми участниц этой акции.

Журналистов при этом просили отойти подальше. "В целях вашей безопасности, чтобы вы потом не говорили, что вас бьют", - цитировал силовиков Onliner.

Неизвестные задерживают протестующих женщин на Немиге и просят журналистов отойти в целях безопасности. pic.twitter.com/RI80BsvGdX — TUT.BY (@tutby) September 9, 2020

После того, как несколько микроавтобусов было заполнено протестующими, а люди в балаклавах уехали, небольшая группка девушек направилась в сторону проспекта Независимости. Там они собрались у Красного костела рядом с домом правительства.

Ещё несколько видео задержаний около Немиги 3 pic.twitter.com/XL0x50p0Zk — Onliner (@OnlinerBY) September 9, 2020

Микроавтобусы с людьми в масках отъехали от костела и остановились за костелом, люди колонной обходят храм и поют, передавал Tut.by. Одну девушку увели в микроавтобус. Остальные присоединились к церковному хору, чтобы их не задержались. Затем протестующие, спев колыбельную, разошлись.

Сотрудник милиции на площади Независимости предупреждает собравшихся о том, что акция несанкционированная и просит разойтись. Женщины с ним не согласны и спорят, говоря, что никакой акции нет pic.twitter.com/BZ4t6LqcDU — Onliner (@OnlinerBY) September 9, 2020

Колесникову - одного из лидеров оппозиции - задержали в понедельник, отвезли на границу, где та порвала паспорт и отказалась покидать Беларусь.

Следственный комитет Беларуси в среду заявил, что в отношении Колесниковой и еще одного члена президиума координационного совета адвоката Зака избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они стали первым подозреваемыми по уголовному делу о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной̆ безопасности, заведенному после создания совета.

Накануне в Минске возле Комаровского рынка и на проспекте Машерова были задержаны по меньшей мере 55 человек, сообщал правозащитный центр "Весна". В его списке около половины фамилий - женщин.

Одним из символов протеста накануне стало фото, где женщины вжались в стену, а напротив них стоит силовик с рацией в зеленом камуфляже.

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