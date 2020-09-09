Правительству ФРГ точно известно происхождение яда, которым был отравлен Навальный

"Бесцеремонное отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального, его сенсационное спасение и транспортировка на медицинском самолете в Берлин, анализ яда специальной лабораторией бундесвера - все это звучит как шпионский детектив. Но это самая горькая реальность", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Становится все более ясным: немецкое правительство знает, какой яд был использован при покушении на Навального, откуда он был взят, кто имеет к нему доступ и, соответственно, кто несет ответственность за отравление".

"В понедельник во второй половине дня члены контрольного парламентского органа, отвечающего за работу спецслужб, были проинформированы о выводах немецких спецслужб по делу Навального", - сообщает издание.

"По информации Bild, представителям спецслужб удалось при этом убедительно доказать, что за отравлением оппозиционного политика действительно стоят государственные органы России".

"Решающую роль в этом сыграла лаборатория бундесвера: очевидно, экспертам удалось определить точную форму вещества из различных видов отравляющих веществ из группы "Новичок" и, в том числе при помощи сведений спецслужб, сделать выводы о тех, кто стоит за отравлением".

"Федеральное правительство и спецслужбы по всем вопросам дали нам очень убедительное объяснение того, почему в деле Навального и вопросе о роли России они пришли к такой четкой позиции", - заявил Армин Шустер (ХДС), председатель контрольного парламентского органа в бундестаге".

"Для меня после этого заседания стало ясно: местом происхождения яда, вероятно, являются государственные органы России", - сказал заместитель председателя фракции СвДП Штефан Томе.

"У немецких ведомств есть очень точные сведения о веществе, которым был отравлен Навальный, заявил политик из партии ХДС Патрик Зенсбург. "Конечно, у западных спецслужб есть образцы "Новичка", чтобы иметь возможность выявить различные формы веществ из этой группы", - сказал он".

"Но почему правительство ФРГ официально не разглашает подробности о своих выводах? - задается вопросом издание. - По оценке экспертов бундестага по внешней политике, речь идет о дипломатической стратегии Берлина в отношении Москвы".

"Русские должны знать, что мы знаем больше, но сами сказать правду. Иначе это сделаем мы", - такова интерпретация одного из экспертов".

"Другой причиной может быть то, что дополнительная информация о свойствах "Новичка", использованного Россией против Навального, позволит сделать выводы об источнике информации бундесвера и тем самым раскроет путинским спецслужбам секретные подробности методов работы немецких спецслужб", - пишет Bild.

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