"Прямую линию" с Владимиром Путиным в 2020 году отменили

Ежегодной "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным в этом году в традиционном формате не состоится, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Основной причиной этого, по его словам, стал коронавирус, из-за которого президент и так часто выступал перед россиянами.

"Президент проводит "прямую линию" уже последние несколько месяцев. Поэтому, конечно, проводить "прямую линию" в этом году в ее традиционном формате было бы излишним", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

"Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы "прямой линии", элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - добавил он.

Формат "прямой линии с Путиным" существует с 2001 года. Последняя "линия", которая прошла в июне 2019 года, стала 17-й по счету и длилась более четырех часов.

В последнее время "прямая линия" проходила в июне, но в этом году планы Кремля провести ее в привычное время нарушила пандемия коронавируса. Сначала Песков говорил журналистам, что полноформатная "прямая линия" пройдет после голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, но позже заявил, что она откладывается на неопределенный срок.

Политконсультант Дмитрий Фетисов в разговоре с Би-би-си связал отмену “прямой линии” с рядом факторов. Это и усталость от формата у населения, и неготовность президента преждевременно обозначать окончательные контуры грядущего транзита власти. А при ответе на вопросы жителей неизбежно обозначение, кто из чиновников за какое направление будет отвечать в будущем, считает эксперт.

Но ключевым фактором отмены “линии” он считает погружение президента в “белорусскую повестку”.

"Время для комфортного проведения "линии" прошло", - сказал Би-би-си сотрудник факультета социальных наук ВШЭ Евгений Иванов. Ее отмену он связал с плотным календарем событий: Единый день голосования 13 сентября, возможная вторая волна пандемии коронавируса, белорусские протесты и выборы в США в ноябре.

"Повестка непростая. Людей волнует то, о чем говорить сложно, - объясняет Иванов. - Ответы президента могут вызвать много негатива в медийном поле. Зачем создавать точку притяжения негатива? Он уже в этом году обжегся на интервью с Ванденко [в ТАСС], которые сняли с эфира".

Кроме того, добавил эксперт, в Кремле сейчас нет определенности по многим вопросам: "Выборы в Госдуму например. Или новые векторы во внешней политике. Трамп же на волоске. Навальный вот еще, и удар по "Северному потоку". То есть раздавать висты рано, позитив высасывать из пальца приходится".

Другой возможной причиной отмены линии Евгений Иванов считает усталость президента от формата.

В июне политолог Татьяна Станова в разговоре с Би-би-си предположила, что Путин устал от общения с народом в формате "прямой линии". По ее мнению, "линия" перестала играть для Путина "сакрально-социальную роль" и "превращается в ежегодную пытку".

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