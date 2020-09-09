Силовики пришли к координаторам проекта "Объединенные демократы", в "Открытую Россию" и "МБХ медиа" с обысками по делу ЮКОСа

Во Владимире, Иванове, Татарстане и других городах проходят обыски у кандидатов и координаторов проекта "Объединенные демократы", поддерживающего выдвижение и избрание независимых кандидатов в депутаты на муниципальных выборах. Платформа учит кандидатов вести предвыборную кампанию, помогает в заполнении и подаче документов, проводит консультации.

Как сообщает Telegram-канал "Открытой России", обыски проводятся у технолога штаба во Владимире, координатора проекта во Владимирской области Кирилла Ишутина, у координатора во Владимирской области и кандидата в гордуму Владимира Ильи Косыгина, кандидата в депутаты Богородского поселения Ивановской области Андрея Сергеева, координатора проекта в Ивановской области Николая Дьячкова, кандидата в депутаты по городу Иваново Ирины Мальцевой и кандидата в депутаты Островского поседения Республики Татарстан Ирины Никифоровой.

В штабе "Объединенных демократов" в Казани также проходит обыск. Всего известно о 12 обысках: два проходят в Москве, четыре в Татарстане, по три в Ивановской и Владимирской областях. Постановления об обыске, по предварительной информации, выданы Басманным судом Москвы: сообщается, что обыски проходят по делу ЮКОСа. Также силовики пришли в офис "Открытой России" в Москве и в редакцию "МБХ медиа", представившись сотрудниками управления по экономической безопасности.

"Очевидно, что никакой связи с ЮКОСом у независимых кандидатов и штаба "Объединенных демократов" нет, это акт давления и беспредела со стороны государства в интересах "Единой России", которая эти выборы с треском проигрывает", - прокомментировала председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.

Судя по камерам, в Московском офисе «Открытой России» как минимум 7 сотрудников. Сейчас они отключают камеры в офисе. pic.twitter.com/OUlDqOJCf5 — Открытка (@openrussia_team) September 9, 2020

Последнее, что удалось увидеть по камере наблюдения в московском офисе «Открытки». Сейчас силовики там проводят обыск pic.twitter.com/qY0B8os09P — Tatiana Usmanova (@TatianaUsmanova) September 9, 2020

"МБХ медиа" напоминает, что в предыдущий раз обыски в редакции проходили 9 июля. Тогда же силовики пришли к действовавшему на тот момент шеф-редактору "МБХ медиа" Сергею Простакову, сотрудникам "Открытой России" и "Правозащиты Открытки", а также к муниципальному депутату Юлии Галяминой.

Тогдашние следственные действия, по словам силовиков, были связаны с делом ЮКОСа 2003 года, однако реальной их причиной могла быть заявка на митинг 15 июля на Пушкинской площади, которую подали участники кампании "Нет!" против внесения поправок в Конституцию РФ. Буракова отметила, что это "любимый повод зайти в гости к оппозиционерам". "Особенно комично насчет тех, которые в 2003 году были совсем в нежном возрасте", - сказала она.

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