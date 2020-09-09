Отравление Навального: G7 ждет от России срочного и полноценного расследования

Главы МИД стран "большой семерки" выступили с общим заявлением по поводу отравления Навального. Они пообещали следить за реакцией Москвы на международные призывы объяснить факт отравления Навального "Новичком".

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС "решительно осудили доказанное отравление" российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сказано в совместном заявлении, опубликованном их внешнеполитическими ведомствами во вторник, 8 сентября.

"Германия проинформировала партнеров по G7, что клинические и токсикологические исследования немецких медицинских экспертов и специализированной лаборатории бундесвера определили, что господин Навальный стал жертвой нападения с применением химического отравляющего боевого вещества нервнопаралитического действия группы "Новичок", разработанного Россией", - говорится в тексте документа.

Министры призвали российские власти "в срочном порядке и в полной мере установить прозрачность в отношении того, кто несет ответственность за это отвратительное отравление". Они напомнили Москве о ее обязательствах в рамках Конвенции о запрещении химоружия и призвали привлечь виновных к ответственности. "Любое применение химического оружия в любом месте, в любое время, кем бы то ни было и при любых обстоятельствах неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия", - заявили главы МИД стран G7, подчеркнув, что будут внимательно следить за реакцией России на международные призывы объяснить отравление Навального.

Они назвали нападение на Навального очередным серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму в России и угрозой для остальных защитников политических и гражданских прав и свобод в стране. В этом контексте Москве также напомнили о ее обязательствах в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и призвали "гарантировать эти права, включая право на свободу выражения мнения, своим гражданам".

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок", их выводы не подлежат сомнению, сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

7 сентября берлинская клиника "Шарите" сообщила, что состояние здоровья Навального улучшилось и его вывели из искусственной комы. Процедура искусственной вентиляции легких постепенно прекращается. По словам медиков, Навальный реагирует на вербальные раздражители. Однако долгосрочные последствия отравления еще слишком рано оценивать, подчеркнули врачи.

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