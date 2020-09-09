У члена Координационного штаба Максима Знака пройдет обыск, в штабе работают "маски"

Телефон члена Координационного совета Максима Знака недоступен, он успел написать коллегам из Совета, что кто-то пришел в штаб Бабарико, где он находился, и слово «маски».

— В 8.30 у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу «похоже, кто-то к нам пришел», отключился и написал слово «маски».

Сейчас он недоступен, — рассказал TUT.BY пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Глебов.

Очевидцам удалось сфотографировать людей в масках рядом с Максимом Знаком на парковке у штаба.

Адвокат Знака Дмитрий Лаевский рассказал TUT.BY, что делом занимается Следственный комитет.

— Следственный комитет проводит процессуальные действия, причины и поводы неизвестны. Сейчас у Максима Знака дома планируется обыск, — сказал Дмитрий Лаевский.

Как передает корреспондент TUT.BY с места событий, в штаб прессу не пускают, но в помещении находятся люди, которые, судя по всему, что-то ломают. К штабу приехал Максим Богрецов, но у него тоже нет никакой информации, кроме предположения, что Максима Знака доставили в штаб из дома.

На парковке возле штаба несколько характерных микроавтобусов с тонированными стеклами, один из них без номеров.

Позже прибыли сотрудники Департамента охраны МВД, цель своего визита они не объясняют, прессу по-прежнему не впускают в штаб.

Максим Знак — один из двух членов президиума Координационного совета, остававшихся на свободе и в Беларуси. Пять из семи человек либо задержаны, либо насильно вывезены за границу.

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