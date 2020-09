Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками рассматривают возможность введения дополнительных адресных санкций с целью добиться привлечения к ответственности всех причастных к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник, 8 сентября. "Мы напоминаем белорусским властям об их ответственности за обеспечение безопасности госпожи Колесниковой и всех несправедливо задержанных", - написал он.

Вашингтон "глубоко обеспокоен" сообщениями о похищении 7 сентября в Беларуси членов Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также попыткой их принудительной высылки в Украину 8 сентября.

Deeply troubled by reports of the abduction and attempted forced expulsion of opposition leaders in Belarus. We call on Belarusian authorities to cease violence against peaceful protesters and release all those unjustly detained, including U.S. citizen Vitali Shkliarov.