"Возможно, я немного пересидел". Российские журналисты рассказали, о чем говорил Лукашенко

Александр Лукашенко 8 сентября во дворце независимости в Минске дал интервью российским СМИ.

На интервью приехали главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Журналист Евгений Рожков анонсировал темы, которые затронули во время интервью.

про ситуацию с членом координационного совета Марией Колесниковой



— Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно, — рассказал Рожков, передает телеграм-канал RT.

про акции протеста



— Мы спросили, кто в этом (в поддержке протестного движения в Беларуси) заинтересован, с чьей стороны, собственно говоря, он ждал и ждет подвоха. С одной стороны, по его словам, это причины внешние. За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние. Вторая причина внутренняя, которую он считает, это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс «буржуйчиков», которые «хотят власти», — передает слова Рожкова ТАСС.

про власть



— Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь, — процитировал Рожков Лукашенко, сообщает РБК.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян процитировал Лукашенко так:

— Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать! Мы готовы провести реформу Конституции после этого не исключаю досрочных президентских выборов.

про появление с автоматом

— Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца.

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