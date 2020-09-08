Фейк: Архиепископ Кондрусевич готовил заговор против властей Беларуси

Видео, в котором несколько священников обвиняют архиепископа Тадеуша Кондрусевича, главу католической церкви в Беларуси, в том, что он преступник, представитель мирового закулисья и пытается начать в стране революцию при помощи эпатажных и не имеющих ничего общего с реальностью заявлений, дезинформирует и вводит в заблуждение.

Фейк: Архиепископ Кондрусевич готовил заговор против властей Беларуси Foto: DELFI

По просьбе ru.Delfi.lt видео прокомментировал Дмитрий Горевой, религиовед, директор Центра религиозной безопасности в Украине.

1) Священники, которые обвиняют архиепископа Тадеша Кондрусевича, принадлежат к Византийскому католическому патриархату (УПГКЦ - Украинской правоверной греко-католической церкви).

"Византийский Вселенский патриархат (иначе Византийский католический патриархат или же Украинская правоверная греко-католической церковь) – непризнанная церковь. Возникла на базе осужденной группы т. н. "догналитов" (по имени лидера группировки Ильи Догнала), которые отделились от Украинской греко-католической церкви. “Догналиты” осуждают Папу Римского, главу УПГКЦ и современный западный мир, Барака Обаму и Ангелу Меркель. Эту группу никто не признает церковью, ни официальные православные структуры, ни Ватикан”, - комментирует Дмитрий Горевой.

На сайте новостного архива службы Vatican News можно найти сообщение, в котором говорится, что священники, записавшие видео с обвинениями архиепископа Тадеуша Кондрусевича, отлучены от церкви. Приводим выдержку из архива Vatican News:

"Кроме того, канонический статус четырех т.н. „епископов“ соответствует отлучению от Церкви согласно канону 1459 Кодекса канонического права Восточных Католических Церквей, принимая во внимание, что решением второй инстанции Ординарного трибунала Верховного архиепископства Украины от 10 сентября 2008 года те же лица были признаны виновными в преступлениях, о которых идет речь в канонах 1462, 1447 и 1452 Кодекса Восточных Церквей, а именно: в незаконной узурпации церковной власти, самопровозглашении, ненависти к некоторым иерархам, призывах к непослушанию; а также в нанесении ущерба доброму имени посредством клеветнических заявлений. Деноминация «католическая», используемая группами, не признанными церковными властями, должна рассматриваться как нарушение закона и злоупотребление, в соответствии с каноном 19. Верные призываются не присоединяться к названной группе, поскольку с канонической точки зрения она является полностью исключенной из церковного общения. Верующие призваны молиться о членах группы, дабы они могли раскаяться и вернуться в лоно Католической Церкви".

2) Священники Византийского католического патриархата (УПГКЦ -Украинской правоверной греко-католической церкви) также обвиняют архиепископа Кондрусевича в попытке ввода искусственного карантина в храмах (напомним, что в начале апреля глава Римско-католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич попросил верующих отказаться от посещения храмов в связи с пандемией COVID-19 - ред.) в результате, как утверждают представители УПГКЦ, католики Беларуси оказались под проклятием.

"Карантинные ограничения осквернили святость Евхаристии и втянули верующих под проклятье" – манипуляция. Дело в том, что, согласно христианскому вероучению, причастие состоит из Тела и Крови Христа. Иисус Христос был и Богом, и человеком, в нем две природы находятся одновременно. А это значит, что и человеческие болезни ему тоже были свойственны. А значит, Тело Христово потенциально может быть уязвлено коронавирусом. Никакого проклятья в том, чтобы придерживаться карантинных ограничений, нет, отмечает Горевой.

3) В видеоматериале активно подчеркивается экономическое благосостояние Беларуси, тем временем отчеты Всемирного банка указывают на зависимость страны от импорта своих товаров в Россию и экспорта нефти и газа из России по благоприятным ценам. Желания Минска получать нефть и газ из России по более низким ценам уже не раз приводили к конфликтам между Лукашенко и Кремлем.

4) Священники из УПГКЦ обвиняют Кондрусевича в попытке организации государственного переворота.

"Социальная концепция Римско-католической церкви действительно содержит пункты про допустимость свержения диктаторов и режимы, применяющих несправедливое насилие. Однако подобный пункт есть и в Социальной концепции РПЦ. Там, среди прочего, сказано, что церковь имеет право призывать к гражданскому неповиновению власти. В этом нет ничего удивительного, поскольку церковь – это не придаток государства, а в первую очередь — паства, т. е. гражданское общество. Именно поэтому римско-католическая церковь и поддерживает гражданское общество”, - комментирует эксперт для ru.Delfi.lt

5) Очередным обвинением, которое выдвигают представители непризнанной УПГКЦ, является обвинение в создании сети скрытых революционеров, которые будут прикрывать свою деятельность почитанием св. Архангела Михаила.

“"Это графическое изображение придумали сами же православные. Этим они выразили солидарность с высланным из страны архиепископом-митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Это видно по видеоряду. На 9:01 минуте видео у здания Красного костела стоит достаточно известный православный священник Московского патриархата Александр Шрамко, который вместе с неравнодушными верующими вышел на акцию солидарности с Кондрусевичем. На самом же гербе святого Михаила написано “праваслауныя разам з Тадэвушам Кандрусевічам”. Говорить, что Кондрусевич решил прикрыться святым Михаилом не только некорректно, но и показывает, что авторы ролика вообще ничего не знают о религиозной ситуации в современной Беларуси” – подводит итоги Дмитрий Горевой.

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