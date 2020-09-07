Меркель не исключила введение санкций против "Северного потока - 2" из-за отравления Навального

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введение против России санкций, которые затронут строительство газопровода "Северный поток - 2", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Канцлер присоединилась к заявлению министра иностранных дел ФРГ, которое он сделал в выходные", - сказал Зиберт.

По его словам, пока рано говорить о каких-либо последствиях дела Навального для российско-германских отношений. В Берлине все еще ждут от Москвы ответа на вопросы относительно случившегося с Навальным. Однако, по словам Зайберта, канцлер "считает неправильным изначально исключать какие-либо возможные реакции", передает "Радио Свобода".

Ранее Меркель заявляла, что отравление Навального не стоит увязывать с проектом "Северный поток-2". Однако глава МИД Германии Хайко Маас в выходные впервые допустил, что правительство Германии может пересмотреть свой подход к газопроводу в зависимости от поведения Москвы.

Министр признал, что прекращение строительства газопровода причинит ущерб немецким и европейским компаниям, которые в нем участвуют, однако, по его словам, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этого проекта в связи с событиями вокруг Навального.

"Я в любом случае надеюсь, что россияне не заставят нас изменить нашу позицию по "Северному потоку-2". И те, кто этого требуют, должны осознавать последствия. В "Северном потоке-2" участвуют более 100 предприятий из 12 европейских стран, около половины из них - из Германии. Сводить сейчас дебаты только к "Северному потоку-2" не соответствует произошедшему", - сказал Маас в интервью изданию Bild (перевод InoPressa).

Глава МИД Германии также сообщил, что Берлин уже давно дал добро на удовлетворение запроса Москвы о правовой помощи по делу Навального, но это длительный процесс, так как обследование оппозиционера продолжается. Кроме того, передачу личных данных должен разрешить их обладатель. Обвинения Москвы в затягивании ответа министр назвал "очередной дымовой завесой".

На прошлой неделе кандидат на пост главы Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал остановить строительство трубопровода "Северный поток-2", а лидер партии Аннагрет Крамп-Каренбауэр заявила, что власти Германии вынесут будущее этого проекта на повестку дня. За остановку строительства "Северного потока - 2" также выступила сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок.

В Кремле заявили, что наблюдают за призывами немецких политиков, но не видят рисков блокировки проекта, передает РБК. "Пока фиксируем, что на каждое такое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности такого предложения", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!