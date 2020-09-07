Глава МИД Германии: российский запрос о правовой помощи давно согласован, а Москва пускает "дымовые завесы"

Власти Германии давно одобрили удовлетворение запроса российской стороны о правовой помощи по делу Алексея Навального и проинформировали об этом посла РФ в Берлине Сергея Нечаева еще на прошлой неделе, сообщил в эфире общественного телеканала ARD глава МИД Германии Хайко Маас. По его словам, оснований не соглашаться с просьбой российской стороны у Германии нет.

4 сентября управление юстиции Берлина сообщило, что получило запрос Генпрокуратуры РФ о правовой помощи. Решение по нему примут после проверки и консультаций с разными федеральными органами. 6 сентября представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Германия тормозит расследование произошедшего с Навальным, поскольку Берлин еще не ответил на запрос Генпрокуратуры.

Маас подчеркнул, что в Берлине "ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу о правовой помощи". Обвинения Москвы в затягивании ответа министр назвал "очередной дымовой завесой", выразив опасения, что "в ближайшие дни последуют и другие".

"Если РФ не внесет свой вклад в расследование или вновь прибегнет к подобным "дымовым завесам", которые имеют место уже несколько дней, - тогда это станет еще одним признаком того, что ей есть, что скрывать", - заявил глава германского МИДа (цитата DW).

Он пояснил, что от врачей, которые лечат Навального, постоянно поступает новая информация, поэтому удовлетворение запроса о правовой помощи - это длительный процесс. Также Маас отметил, что передачу личных данных должен разрешить их обладатель. ФРГ, в свою очередь, ждет от Москвы результаты обследования Навального в Омске.

Маас назвал произошедшее с Навальным "действительно ужасным преступлением, нарушением международного права". Германия, по его словам, послала России сигнал о том, что оно будет раскрыто и что Москва "не может просто выйти из игры", сообщил министр. "Россия должна участвовать в расследовании. До сих пор это ни в каком виде не происходило", - подчеркнул он.

В ближайшие дни состоятся консультации на европейском уровне о реакциях на действия Москвы. Ответ, если он последует, должен быть "эффективным и целенаправленным", подчеркнул министр.

Комментируя призывы ряда немецких политиков отказаться от совместного с Россией проекта "Северный поток - 2" в качестве санкций, Маас отметил, что для прокладки этого газопровода существуют веские основания, а половина задействованных в нем компаний - немецкие. Однако, по его мнению, было бы неправильно "с самого начала исключать" какие-либо последствия для этого проекта в связи с отравлением Навального.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!