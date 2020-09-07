Протесты в Беларуси: десятки тысяч на "Марше единства" в Минске, сотни задержанных

Оппозиция Беларуси снова провела масштабную акцию протеста в центре Минска, после которой начались задержания и избиения протестующих. В воскресенье, 6 сентября, исполнилось четыре недели массовым протестам в белорусской столице и других городах страны.

Демонстранты прошли по центру Минска "Маршем единства". Судя по фото и видео с места событий (корреспонденты Би-би-си лишены аккредитации и не могут работать в стране), в акции принимали участие десятки тысяч человек.

"Tut.by", "Нехта" и другие СМИ опубликовали видеозаписи, где видно, как уже после массовой акции люди в гражданской одежде в масках и с дубинками избивали протестовавших и задерживали их.

На одном видео люди в штатском дубинками разбивают стекло кофейни в центре Минска, на другом - такие же люди в штатском избивают парня, к нему подбегает девушка в красно-белой накидке и закрывает его собой.

На третьем толпа буквально вырывает из рук милиции человека с флагом; с одного из людей в чёрной куртке падает чёрная маска, он пытался начать драку с протестующими, но коллеги остановили его.

По данным СМИ, число задержанных идёт уже на сотни; в основном, милиция забирала их уже после акции. О "нескольких сотнях" задержанных говорит и представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. По данным правозащитного центра "Весна", в Минске задержаны в общей сложности более 190 человек.

В течение дня власти, как это было и в предыдущие дни, перекрывали улицы и закрывали станции метро в центре города.

Многие очевидцы говорят, что в районе проведения демонстраций не работал мобильный интернет. Также как во время предыдущих акций, белорусская компания А1 (оператор мобильной связи и провайдер) сообщила, что пропускная способность интернета ограничена "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

На улицах Минска - водометы и военная техника. В центре города люди в камуфляжной форме взяли под охрану здание правительства и стелу "Минск - город герой". Они окружены колючей проволокой. И именно сюда направлялись протестующие.

Как и в предыдущие дни они подошли к Дворцу Независимости, где обычно работает Александр Лукашенко. Дворец был взят под охрану, среди техники видны водометы.

Люди стояли у Дворца Независимости несколько часов. Один из протестовавших попытался написать лозунг на щитах оцепления, в ответ милиция применила газ.

Около 16:00 по местному времени пошел сильный дождь, часть людей разошлась, часть продолжила стоять перед оцеплением до вечера. Уходившие оставляли на колючей проволоке оцепления цветы.

Группы протестующих собирались в своих районах и шли оттуда в центр города. Милиция пыталась помешать им собраться. Как передает TUT.by, на нескольких площадях и улицах на подходе к центру города милиция преграждала путь участникам акции и пыталась заблокировать их.

Сайт TUT.by, который считал количество участников протестных акций с помощью специальной программы, оценил число вышедших 6 сентября в 100 тыс. человек.

Аналогичные акции прошли и в других городах Беларуси - Бресте, Гомеле, Могилеве, Молодечно, Барановичах.

В Гродно, как передает "Нехта", милиция также блокировала протестующих и, возможно, применила против них слезоточивый газ. На видео, которое опубликовал телеграм-канал, люди кашляют, закрывают лица; слышны крики: "Газ!"

Точных данных о задержаниях пока нет, но телеграм-каналы и освещающие акцию протеста белорусские сайты говорят, что видели, как людей отводят в автозаки.

Акции протеста продолжаются с 9 августа каждый день.

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