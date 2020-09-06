Глава МИД ФРГ впервые увязал "Северный поток - 2" с делом Навального

Хайко Мас надеется, что в России "не вынудят Германию изменить свою позицию по "Северному потоку - 2". В ХДС считают, что ответом на ситуацию с Навальным может стать уход Герхарда Шрёдера со своего поста в "Роснефти".

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) усиливает давление на Москву с тем, чтобы побудить ее начать полноценное расследование ситуации с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Интервью с руководителем внешнеполитического ведомства Германии публикует в воскресенье, 6 сентября, немецкая газета Bild am Sonntag.

"Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по "Северному потоку - 2", - заявил он. Федеральное правительство Германии до сих пор избегало увязывать дело Навального со строительством газопровода, который должен связать Россию и ФРГ, отмечает в этой связи агентство dpa.

При этом Мас признал, что прекращение строительства трубопровода навредит германским и европейским компаниям. "Тот, кто этого требует, должен отдавать себе отчет в последствиях. В (проекте. - Ред.) "Северный поток - 2" задействованы более 100 компаний из двенадцати европейских стран, примерно половина из них - из Германии", - отметил он. Вместе с тем, по мнению германского министра, сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно до темы реализации "Северного потока - 2" - в данном случае неправильно.

"Санкции должны быть адресными"

В то же время глава МИД Германии предупредил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не последует никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами по поводу ответа" Москве. "Если мы задумываемся о санкциях, то они должны быть как можно более адресными", - подчеркнул Мас.

Глава МИД ФРГ хотел бы пообщаться с Навальным

Россия отрицает свою причастность к возможному отравлению 44-летнего оппозиционера, однако, по словам германского министра, есть "много указаний" на это. Так, химическое вещество в составе группы "Новичок" уже "использовалось госорганами для атаки на бывшего агента Сергея Скрипаля", отметил Хайко Мас. "Если российская сторона не примет участия в расследовании преступления против Навального, это станет еще одним доказательством причастности государства к преступлению", - полагает он, предостерегая, что если в Москве не перестанут скрывать правду и наводить туман, то Берлину "придется исходить из того, что России есть, что скрывать". Глава МИД ФРГ добавил, что хотел бы встретиться с Навальным, когда это позволит состояние его здоровья.

В ХДС требуют общеевропейской реакции

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), который считается одним из внутрипартийных кандидатов Христианско-демократического союза (ХДС) на пост канцлера Германии, попытался притормозить развитие дебатов относительно возможного выхода Берлина из проекта "Северного потока - 2" в связи с ситуацией с Навальным. Так, Лашет выразил уверенность, что в отношении Москвы необходима европейская реакция, а не единоличные действия отдельных стран. Это, по его словам, позволит "Европе в целом ясно выразить свою позицию в отношении России".

В свою очередь премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) напомнил, что даже в период холодной войны газовые поставки из СССР не прекращались.

Ответом может стать уход Шрёдера из "Роснефти"

Отдельные политики из ХДС и партии "зеленых" также высказали мнение, что ответом на произошедшее с российским оппозиционером должен стать уход со своего поста бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), который в июне этого года был переизбран председателем совета директоров российской нефтегазовой компании "Роснефть". Подобной позиции придерживается, в частности, Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), заместитель председателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС, входящего в состав правящей коалиции. Шрёдер должен "немедленно оставить свои должности и посты в России", заявил Вадефуль газете Der Tagesspiegel.

Навальный находится в коме 18 дней

Основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали. 22 августа по желанию родственников Навального его доставили для лечения в Германию, в берлинскую клинику "Шарите". Политик находится в искусственной коме уже 18 дней.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) 2 сентября, а затем и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) сделали заявления о том, что Алексей Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". "Специальная лаборатория бундесвера представила четкий результат: Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", - указала Меркель.

Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль "не склонен воспринимать никакие обвинения". "Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом", - заявил он 3 сентября.

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