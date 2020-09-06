Протесты в Беларуси: милиция оцепила центральные площади Минска, начались жесткие задержания

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Что происходит 6 августа?

Атмосфера в Минске.

Стычки с ОМОНом в Гродно.

В сторону площади Якуба Колбаса, где уже собралось много протестующих, по улице Веры Хоружей идут еще демонстранты, сообщает корреспондент DW.

Вот так силовики собираются встретить протестующих в центре Минска: железными заграждениями и колючей проволокой. Фото наших корреспондентов. pic.twitter.com/U9scmrurb3 — DW на русском (@dw_russian) September 6, 2020



Площадь Независимости в Минске, где на 14.00 запланирован "Марш единства", уже оцеплена. Подземные переходы на площадь закрыты. Рядом с площадью - скопление спецтехники и силовиков. У стелы "Минск - город-герой" территория огорожена турникетами и колючей проволокой.

Минск. Площадь Независимости уже оцеплена. Подземные переходы, ведущие на площадь, также закрыты. pic.twitter.com/YZBIL8OCIP — TUT.BY (@tutby) September 6, 2020

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