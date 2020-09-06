Российский МИД обвинил Берлин в торможении расследования по делу Навального

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила министру иностранных дел Германии Хайко Масу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в воскресенье, 6 сентября, на своей странице в сети Facebook ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Маса о неизбежной реакции Германии, если Россия не предпримет шаги по расследованию покушения на оппозиционного политика Алексея Навального.

Захарова в своем тексте обращается напрямую к Масу и обвиняет Берлин в торможении расследования, к которому сам же и призывает. Она ссылается на запрос Генпрокуратуры РФ, который был направлен в Минюст Германии 27 августа, и отмечает, что правительство ФРГ должно быть "заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ". Одновременно официальный представитель МИД РФ обвиняет Берлин в затягивании с ответом и выражает сомнение в том, "в Германии не ведут двойную игру".

Мас призвал Москву активнее расследовать покушение на Навального

"Если российская сторона не примет участия в расследовании покушения на Навального, это станет еще одним доказательством причастности государства к преступлению", - заявил Мас ранее в интервью газете Bild am Sonntag. В то же время глава МИД Германии предупредил, что если в ближайшие несколько дней с российской стороны не последует никаких действий, связанных с расследованием, Берлину "придется провести консультации с партнерами по поводу ответа" Москве.

Глава МИД ФРГ также выразил надежду, что "россияне не вынудят Германию изменить свою позицию по "Северному потоку - 2". Впервые Мас связал с делом Навального судьбу газопровода. После объявления правительства Германии о том, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", ряд немецких политиков призвали либо отказаться от проекта "Северный поток - 2", либо объявить мораторий на его завершение.

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