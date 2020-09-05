Ковалькова рассказала, как оказалась в Польше: "Надели капюшон, положили на заднее сиденье и вывезли"

Член президиума Координационного совета Белоруссии Ольга Ковалькова, внезапно оказавшаяся в Польше после того, как суд приговорил ее к 15 суткам административного ареста в дополнение к 10 уже отбытым, рассказала, что ее принудительно вывезли из СИЗО к границе. Она подчеркнула, что не собиралась уезжать из Белоруссии и скоро вернется обратно, а также продолжит заниматься политикой.

"Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход "Брузги". <…> Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли", - рассказала Ковалькова на пресс-конференции в Польше (цитата Tut.by).

Она заявила, что считает пытками все происходившее с ней в последние дни и недели. "Я получила много угроз, что останусь за решеткой надолго", - сказала Ковалькова. По ее словам, когда она почувствовала себя плохо, к ней пришли не врачи, а представители правоохранительных органов. "Они пригрозили мне и предложили либо выехать из страны, либо остаться в тюрьме надолго", - сообщила она (цитаты по ТАСС).

По словам Ковальковой, у нее при себе была только визитка польского посла Артура Михальского, и он поспособствовал ее приезду в Варшаву. "Сегодня меня вывезли из Беларуси, как ранее вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой практикой, как и то, что выехавших ранее не пускают назад. Власть не может выставить за дверь весь белорусский народ. Это невозможно", - отметила Ковалькова.

В погранкомитете Белоруссии со своей стороны заявили, что перешла белорусско-польскую границу пешком. "5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно-Варшава и проследовала на территорию Польши", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

В МВД Белоруссии РИА "Новости" заявили, что Ковалькову отпустили из центра изоляции правонарушителей (ЦИП) в Минске по состоянию здоровья для лечения. "После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП. Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение", - сказали в ведомстве.

Ольга Ковалькова была доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве. 24 августа Ковалькова была задержана у входа на Минский тракторный завод, с рабочими которого она собиралась встретиться. Ей вменили нарушение закона о массовых мероприятиях и неповиновение законному требованию сотрудников милиции. В результате она получила 10 суток ареста.

3 сентября, когда этот срок истек, суд дал ей еще 15 суток ареста по делу о другой августовской акции протеста, а в субботу стало известно, что она каким-то образом выбралась из СИЗО и оказалась в Варшаве.

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