Запад выдвинул Лукашенко условия

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Мааса, в отношении руководства Беларуси могут быть приняты новые санкции.

Как заявил он в интервью Bild am Sonntag, «Европейский союз не признал результаты президентских выборов и уже принял решение о санкциях. Если Лукашенко не отреагирует, будут новые санкции».

По словам главы МИД, передает DW, от Лукашенко ожидают переговоров с оппозицией, назначения новых выборов, прекращения задержаний протестующих и насилия в отношении мирных демонстрантов, уважения прав человека и свободы прессы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!