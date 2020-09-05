Агентство национальной безопасности Польши расследует дело по факту ареста, избиения и пыток трех поляков в Беларуси

Польская прокуратура начала расследование по факту ареста, избиения и пыток трех граждан Польши в Беларуси, которые были задержаны в Минске в день президентских выборов 9 августа.

Как сообщает RMF24, делом занимается Мазовский местный отдел Управления по борьбе с организованной преступностью Национальной прокуратуры. Расследование поручено Агентству национальной безопасности.

Двоих мужчин зовут Витольд Добровольский и Каспер Сиеницкий, имя третьего не называется. 14 августа они вернулись на родину после того, как были освобождены из-под ареста благодаря вмешательству МИД Польши и польского посольства в Беларуси.

Все трое прошли в Польше детальное обследование, судебно-медицинскую экспертизу, и их травмы были подтверждены заключением судебно-медицинского эксперта.

Расследование касается, в частности, незаконных задержаний, избиений и пыток, применяемых ОМОНом и другими белорусскими правоохранительными органами.

Трое мужчин уже допрошены в Агентстве внутренней безопасности. По их словам, они были «избиты», но рады, что «благополучно вернулись домой».

Граждане Польши рассказали, что были похищены ОМОНом с улицы в центре Минска, сразу же начались избиения. Их доставили в РУВД, а потом держали в каком-то подвале и спортзале.

«Это можно назвать откровенной пыткой, которая длилась более 15 часов. Кроме нас там было человек несколько сотен, постоянно кого-то водили и выводили. Я думаю, что тысяча человек прошла через это место», — сказал Каспер Сиеницкий.

Мужчины отметили, что их польское происхождение было поводом для дополнительных репрессий. Граждане Польши заявили, что не спали и подвергались также психологическим пыткам. Они не знали, каковы их права, и их просьбы о чем-либо высмеивались.

Затем, по прошествии более суток, их отправили в изолятор, где условия содержания были лучше — здесь было трехразовое питание, туалет и вода.

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