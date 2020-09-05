Отравление Навального "Новичком" - чем поможет ОЗХО?

В связи с отравлением Алексея Навального ядом "Новичок" власти Германии намерены обратиться за помощью к Организации по запрещению химического оружия. Что это может дать? DW поговорила с экспертами.

Сообщения о том, что российский политик и журналист-расследователь Алексей Навальный отравлен ядом группы "Новичок", вызвало "серьезную озабоченность" у Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Отравление любого человека токсичным нервно-паралитическим веществом считается применением запрещенного химического оружия", - заявили в ОЗХО, комментируя ситуацию с ведущим российским оппозиционером.

Власти Германии пообещали обратиться к ОЗХО после того, как химическая лаборатория бундесвера пришла к выводу, что наличие боевого отравляющего вещества из группы "Новичок" в теле Навального не вызывает никаких сомнений. "В рамках ОЗХО" планируют действовать и власти Франции. Какую роль может сыграть данная организация в дальнейшем развитии дела? DW поговорила об этом с экспертами по химическому оружию.

"ОЗХО сама по себе ничего не предпринимает"

"Любое применение химоружия - это удар по конвенции о его запрете. Соглашение ратифицировали и реализовали почти все страны мира. Можно сказать так: есть общемировой консенсус, что применение химического оружия неприемлемо", - заявил в интервью DW Марк-Михаэль Блум (Marc-Michael Blum), независимый специалист по химическому оружию, с 2012 по 2019 годы работавший в ОЗХО. От имени организации он содействовал расследованию отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Великобритании.

Сама Организация по запрещению химического оружия была создана в 1997 году, чтобы контролировать выполнение конвенции о запрещении химического оружия и содействовать его уничтожению. Несмотря на колоссальный успех миссии - в мире, по собственным оценкам ОЗХО, уничтожены 98 процентов всех арсеналов химоружия - возможности этой международной структуры остаются "относительно ограниченными", говорит Блум. "ОЗХО - межгосударственная структура, сама по себе она не предпринимает никаких действий, пока не поступит запрос от государств - участников организации", - добавил немецкий химик-аналитик.

До сих пор успех ОЗХО в деле разоружения химического оружия держался именно на понимании, что химическое оружие больше не должно использоваться. "Но добиться исполнения конвенции очень сложно", - согласен независимый британский эксперт по химическому оружию Ричард Гатри. Подозрения в том, что после уничтожения крупных арсеналов химоружия Россия продолжила заниматься его разработкой, существуют уже очень и очень давно, добавил эксперт, "как и предположения, что властями рассматриваются невоенные способы применения отравляющих веществ, включая политические убийства".

Но международное сообщество до сих пор "очень мало что смогло сделать", чтобы заставить Россию отказаться от применения химоружия. "А сама Россия, конечно, до сих пор отрицает свою причастность", - напомнил Гатри. Британские власти подозревают в нападении на Сергея и Юлию Скрипаль двух россиян, которых, уверены журналисты нескольких международных изданий, им удалось идентифицировать как офицеров российской военной разведки ГРУ. Власти России отрицают также свою причастность к отравлению Навального, а сам факт отравления ставят под сомнение.

"Новичок" совсем недавно под запретом - с июня 2020 года

Формально как властям Германии, так и ОЗХО будет проще действовать, потому что яды группы "Новичок" сегодня находятся в списке запрещенных химических веществ организации. Несмотря на то, что разработки нервно-паралитического отравляющего вещества такого типа в СССР относятся еще к 1970-м годам, в список запрещенного химоружия оно попало только после того, как в 2018 году ОЗХО признала, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте того же года было осуществлено с применением яда "Новичок". В ноябре 2019 года ОЗХО внесла "Новичок" в список запрещенных отравляющих веществ по так называемому "первому списку" - 7 июня 2020 года запрет официально вступил в силу.

"Первый список" включает наиболее опасные вещества, которые должны контролироваться особо тщательно, объяснил DW Ричард Гатри. Он напомнил, что Россия не препятствовала тому, чтобы внести яд в список. "Россия согласилась с этим. Просто легче отрицать причастность к покушению, чем тот факт, что в случае со Скрипалями использовался именно "Новичок", - добавил британский эксперт.

Конвенция рассчитана на уничтожение крупных арсеналов химоружия

Проблема ОЗХО заключается в том, что организация была задумана не для того, чтобы заниматься покушением на убийство в отношении одного человека, а для того, чтобы помогать и контролировать уничтожение крупных арсеналов химического оружия. "По логике, это (покушение на убийство. - Ред.) должно было бы быть делом полиции, да? Хотя, учитывая состав яда, это, конечно, дело не только для полиции", - заметил Блум.

После покушения на Скрипалей по инициативе Лондона обсуждалась идея дать ОЗХО полномочия не только анализа, но и поиска виновных в нарушении конвенции. "Инициатива нашла широкую поддержку, даже шире, чем ожидалось", - добавил Марк-Михаэль Блум. Россия выступила против. Решение было принято летом 2018 года большинством голосов.

Эксперты пока не знают, воспользуется ли ОЗХО новыми полномочиями в деле отравления Навального и насколько далеко эти полномочия простираются. Однако они уверены, что одними средствами химического анализа не удастся выяснить важные детали предполагаемого преступления. Спустя несколько дней проследить источник отравляющего вещества и получить дополнительные сведения о том, кто его произвел, с помощью только лабораторных анализов не удастся. "Тут должна быть проведена классическая полицейская работа следствия. Химик-аналитик тут уже не поможет", - заметил Блум.

С точки зрения международного расследования при этом не имеет значения, где совершено преступление – за границей, как в случае отравления Скрипалей, или на территории самой страны, обвиняемой в использовании запрещенного химического оружия. "Применение химического оружия в отношении людей запрещено в принципе. Одно из исключений - исполнение наказаний, например, смертной казни в некоторых штатах США. Устранение политических оппонентов международное право не рассматривает как наведение правопорядка", - заметил Ричард Гатри.

Дойдет ли до беспрецедентных для ОЗХО мер?

После того как власти ФРГ обратятся в ОЗХО за помощью в связи с отравлением Алексея Навального, дело, вероятно, попадет на обсуждение в исполнительный комитет организации, который заседает несколько раз в году. Затем будет выбран формат дальнейших действий, предположил Марк-Михаэль Блум. "Это может быть так называемая техническая поддержка - вариант, выбранный властями Великобритании, а именно независимое расследование факта применения химоружия", - пояснил немецкий эксперт. Помимо независимого анализа проб отравляющего вещества и возможностей собственного поиска виновных, правила ОЗХО, с которыми ознакомилась DW, предполагают ряд санкций в отношении страны - подписанта конвенции в случае применения ей химического оружия.

Так, по требованию стран - членов организации может быть созвана внеочередная конференция ОЗХО. Для этого достаточно поддержки трети стран, входящих в организацию. Теоретически созыв внеочередной сессии возможен, но на практике проблематичен, так как государства-участники, и прежде всего Россия потребуют неопровержимых доказательств, что к отравлению причастны именно российские государственные структуры, предположил Блум.

ОЗХО также может лишить права голоса страну-нарушителя конвенции, порекомендовать принять в ее отношении международные санкции, а также передать имеющуюся информацию в СБ ООН. Но все эти меры Марк-Михаэль Блум считает маловероятными, замечая, что принципы организации предполагают, что в случае возникновения конфликта между странами-участницами сначала предпринимаются попытки урегулировать его в рамках межгосударственных консультаций. По данным DW, ОЗХО ранее не использовала ни одну из вышеперечисленных санкций.

В ближайшее время Германия будет согласовывать свои дальнейшие действия в деле об отравлении с партнерами по Евросоюзу, где ФРГ в настоящий момент председательствует, и на уровне НАТО, предположил немецкий эксперт. "А на следующем этапе приглашение специалистов ОЗХО для независимого анализа придаст делу больше веса", - уверен Марк-Михаэль Блум.

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