В июле в России умерли 181,5 тыс. человек, у более 10 000 был коронавирус

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Koronavirusas Rusijoje Foto: Zuma Press / Scanpix

В России в июле умерли 181,5 тыс. человек. У 10 079 погибших был коронавирус, следует из статистики Росстата, передает РИА "Новости".

Из них у 4863 пациентов вызванные коронавирусом осложнения врачи посчитали основной причиной смерти. Еще у 1 059 коронавирус предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов еще не известны. У 1191 пациентов вирус "способствовал появлению осложнений", но не был основной причиной смерти, а у 2966 он был "сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти".Таким образом, в июле число смертей от коронавирусной инфекции - как от основного заболевания, так и от сопутствующей причины - по сравнению с июнем снизилось. Оперативный штаб по коронавирусу в июле сообщал о 4 522 летальных исходах от коронавируса. К 4 сентября в статистике штаба было 17 649 погибших. В июне, согласно данным Росстата, умерли почти 12 тысяч пациентов с коронавирусом, в мае - 12,4 тысячи, а в апреле - более 2700. В сообщении Росстата сообщается о продолжении работы по актуализации и уточнению информации, сбору и перепроверке данных по каждому региону страны. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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