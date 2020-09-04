Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

ООН необходимо направить в Беларусь мониторинговую миссию - с таким призывом выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 4 сентября, выступая на онлайн-совещании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Беларуси.

"Мы, белорусы, нуждаемся в помощи Организации Объединенных Наций, чтобы остановить ужасные нарушения прав человека и циничное пренебрежение человеческим достоинством в самом центре Европы", - пояснила Тихановская.

Она также призвала ООН осудить применение насилия сотрудниками белорусских органов безопасности против протестующих и провести специальное заседание Совбеза ООН по ситуации с соблюдением прав человека в Беларуси. Лидер оппозиции напомнила об основных требованиях протестующих белорусов, в числе которых - проведение честных президентских выборов, прекращение репрессий и привлечение к ответственности их организаторов, а также освобождении политических заключенных. Тихановская также заявила о требовании прекратить преследование членов Координационного совета оппозиции.

Тихановская призвала ввести санкции против отдельных лиц

"Сотрудничество с режимом Лукашенко в настоящий момент означает поддержку насилия и грубого нарушения прав человека", - подчеркнула оппозиционер. Она призвала международное сообщество "использовать все механизмы, чтобы остановить насилие, включая санкции в отношении лиц, совершивших нарушения на выборах и преступления против человечности", и подчеркнула: "Мы готовы и открыты к диалогу со всеми сторонами, всеми партиями и всеми странами, которые уважают суверенитет и территориальное единство Беларуси".

Неформальная видеоконференция Совбеза ООН по ситуации в Беларуси была проведена по инициативе Эстонии. Тихановская в настоящее время находится в Литве, куда была вынуждена уехать после выборов 9 августа в Беларуси. После того как ЦИК объявил победителем действующего президента Александра Лукашенко, в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

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